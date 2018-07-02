Как выбрать функциональную прихожую

Правильно подобранная мебель в коридоре экономит место в узком пространстве. И если прихожая просторная, а вешалки или шкафы хорошо подобраны, то вы можете отказаться от шкафов в спальне или в других помещениях, например.

Выберите прихожую, основываясь на размере коридора. Если пространство отличается от стандартных габаритов и конфигурации, лучше отказаться от покупки готовых атрибутов и заказать продукцию отдельно.

Обратите внимание, что ширина шкафов не должна быть меньше сорока сантиметров, иначе комната станет неустойчивой и должна крепиться к стене с помощью винтов. Кроме того, вместительность этого атрибута будет минимальной, в шкафу повесите не больше трех курток.

Гардероб помогает сэкономить место в коридоре. Через механизм скольжения двери открываются и перемещаются вдоль общей направляющей на роликах, что не закрывает свободное пространство в помещении.

Добавить свет в прихожей можно с помощью зеркал. Более того, эти атрибуты очень удобны, поскольку они позволяют рассмотреть себя в полный рост, перед выходом на улицу. Когда шкафы глубокие, целесообразно подумать об их внутреннем освещении.

Решив купить прихожую, вы не должны экономить на фурнитуре. Во многом это влияет на срок службы шкафов.

Цветовая схема прихожей может отличаться, однако, чем темнее она, тем меньше будет выглядеть помещение.

Для обеспечения того, чтобы выбор прихожей для вашей квартиры не вызывал никаких проблем, необходимо учитывать качество материалов изготовления. Самыми долгосрочными являются атрибуты из цельного массива, однако, стоят они дороже. Более бюджетным вариантом является прихожая из МДФ.

Когда мебель покупается в магазине, она обычно имеет стандартную высоту. Если потолки в комнате не превышают 2,5 м, коридор будет хорошо выглядеть. А если высота потолков больше, мебель должна быть куплена соответственно для поддержания гармонии пропорций и рационального использования пространства. Прекрасно смотрятся шкафы до потолков.

Для тех, кто имеет очень узкий коридор - зеркальный дизайн - отличный вариант. Он поможет заметно изменить границы пространства. Таким образом, коридор будет меньше, и похож на пенал. Кстати, если вы выбираете тумбочку, вы должны тщательно измерить место, где должна быть мебель.