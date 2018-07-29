Почему так популярны смартфоны Samsung

Смартфоны Samsung впечатляют пользователей своей скоростью. Устройства немедленно реагируют на команды, быстро запускают тяжелые программы и не зависают, при работах в режиме многозадачности. Все это достигается, благодаря оснащению девайсов мощными процессорами в диапазоне от 2 до 8 ядер и частотой до 1,8 ГГц.

В ассортименте смартфонов Samsung есть гаджеты с емкостными сенсорными дисплеями. Они характеризуются высоким разрешением и оптимальной диагональю. Эти девайсы показывают яркое и четкое изображение, которое дает максимальное впечатление, при просмотре видеозаписей.

Благодаря смартфонам Samsung, вам не нужно носить с собой фотоаппарат или видеокамеру. Ведь все эти приборы успешно заменяются качественными мобильными телефонами. Они оснащены камерами, разрешения которых достигает 16 мегапикселей. Используйте это устройство для записи видео и съемки высококачественных изображений. Ещё одно преимущество наличие передней камеры. Используйте её для селфи и видеозвонков, скайпа.

С помощью смартфонов Samsung, можно будет оптимизировать затраты на мобильную связь. Это стало возможным, благодаря наличию в этих девайсах двух SIM-карт. Отныне вы можете использовать услуги двух разных операторов, снижая стоимость звонков и ограничивая деловые и личные связи.

Смартфоны Самсунг в Ситиком привлекательны и своим солидным и стильным дизайном. Корпус данных гаджетов очень надежный, и даже при сильных воздействиях, обеспечивается полная функциональность девайса.

Среди дополнительных функций можно назвать наличие сканера отпечатков пальцев. Это повышает безопасность смартфона. Доступ к содержащейся в нем информации возможен только для владельца.

Смартфоны Samsung являются многофункциональными, они гармонично сочетают в себе опции мобильных телефонов и планшетов. Приобретение данного девайса будет хорошим решением. Вы можете посмотреть бюджетные модели и высококачественные товары. В любом случае устройство будет иметь множество функций и работать качественно и надежно.