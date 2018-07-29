Так ли популярен PUBG

PUBG- это компьютерный шутер с хорошим потенциалом, с элементами выживания в котором игроку приходится сражаться с сотнями подобных ему самоубийц «Королевской битвы» на крупном острове. Игра предназначена только для многопользовательского режима. В этой игре нет универсального режима. В битве участвуют сто известных бандитов. Победителем будет только один человек или группа из четырех. Остальные будут уничтожены от пуль, ножей или гранатой. Хотя в игре есть элементы симулятора выживания, нет обычного крафта, никакого развития перса, ничего, что уже давно является классикой для игр этого жанра. Например, если вы поклонник известнейшей киносаги "Голодные игры", и вам нравятся шутеры, то вам рекомендуется скачать PUBG тут.

Особый сюжет в этой игре отсутствует. Вы должны выбрать одного из доступных персонажей и пойти в смертельный бой, чтобы бороться за свою жизнь. Бои в игре происходят в формате «Королевской битвы» - это означает, что победителем будет лишь один геймер. Первоначально все участники этой игры должны прыгать с парашютом и выбирать более или менее успешное место. Далее начинается бой с противниками. Сначала у геймера ничего нет. Следует по ходу игры найти оружие, снаряжение. Победителем в этой игре PUBG будет только самый умный, быстрый, ловкий, меткий.

Игровой процесс будет представлен первым и третьим лицом в формате шутера с механикой в формате Королевской битвы. Здесь главная миссия - уничтожить всех врагов, не умерев самому. Как было сказано выше, все игроки должны прыгать с самолета с парашютом. После приземления они должны искать оружие, снаряжение и убивать остальных. Победителем будет только последний оставшийся в живых. Игра позволяет вам участвовать в группах из четырех человек. Это означает, что вы можете пригласить своих друзей поиграть с вами и попытаться выжить вместе в этой бойне – игра действительно захватывает.

В PUBG имеется только многопользовательский режим.

К основным факторам относятся следующее: