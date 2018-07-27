Резонатор: принцип действия, возможные неисправности

Работа двигателя внутреннего сгорания сопровождается выделением отработавших газов от сгорания топлива. Высокая громкость выхлопа требует установки глушителя. Данная система позволяет снизить выбросы вредных веществ, нормализировать работу двигателя.

Помимо остальных устройств, в системе выхлопа присутствует резонатор – элемент, осуществляющий гашение звуковых колебаний отработавших газов. Деталь представляет собой многослойную конструкцию, с определённым разделением функций на каждый уровень. Направленные потоки воздуха попадают на отражатель и за счет прохождения двух потоков гасятся трением газовых частиц.

Работоспособность и срок службы резонатора зависит от следующих параметров:

Состояние катализатора.

Размер труб.

Уровень загрязнения системы выхлопа в целом.

Принцип действия резонатора

Действие устройства основано на применении замкнутых углублений, которые находятся возле трубопровода, а соединение между ними организовано большим количеством отверстий. В корпусе предусмотрено два разных объема, разделенных перегородкой. Эти элементы выполняют роль резонатора. Таким образом, низкие частоты эффективно глушатся без дополнительного сопротивления потоку.

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Неисправности резонатора

Существует несколько поломок устройства, которые могут сказываться на работоспособности двигателя, наличии громких шумов и потере мощности: