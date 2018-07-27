Как выбрать себе страну для путешествия?

Сложно найти человека, который не мечтал бы однажды отправиться в увлекательное путешествие. А после объявления безвизового режима между Украиной и большинства стран Европы, поездки за границу стали еще более привлекательными. Осталось лишь решить, куда именно вы хотите отправиться, собрать чемодан и вперед, навстречу мечтам!

Куда приводят мечты

В первую очередь подумайте, какую страну хотите посетить именно вы, не основываясь на чужих советах и впечатлениях. Стоит задуматься о цели своей поездки и на сколько дней вы готовы в нее отправиться, и этими данными руководствоваться при выборе маршрута и покупки билетов.

Мечтаете посмотреть побольше достопримечательностей, сделать много фотографий, побольше гулять наслаждаться окружающими видами, отведать национальную кухню? Отправляетесь в места классических туристических маршрутов, например в столицы и популярные города восточной и западной Европы.

Хотите чего-то нетривиального и необычного? Тогда избегайте городов с большим скоплением людей, выбирайте небольшие городки, острова или малоизученные туристами маршруты.

Хотите побольше релакса и отдыха? Выбирайте курортные города, с пляжами, комфортабельными отелями и развитой индустрией вечернего досуга.

Куда поехать точно стоит

Каждый слышал фразу "увидеть Париж и умереть”, и мы определенно советуем вам посетить этот прекрасный город. Умирать, конечно же, не нужно, а вот окунуться в романтическую атмосферу французской столицы мы вам точно советуем. Не упустите возможность посмотреть на главные туристические объекты города, такие как Эйфелева башня, Елисейские поля и знаменитый Нотр-Дам, отведайте французскую кухню, пообщайтесь с местными жителями, выпейте бокал изысканного вина из местных виноградников.

Смело отправляйтесь в Италию, а именно в Рим с его Колизеем и вековой историей, в Милан с его бутиками, в Венецию с ее многочисленными каналами и передаваемой атмосферой любви и романтики.

Для любителей холодных тонов и невероятной природы прекрасно подойдет Норвегия с ее фьордами, Шотландия и Исландия со своими знаменитыми замками и равнинами, прекрасная Англия, которая славится своими историями и легендами.

Отправляйтесь в Восточную Европу, где отдых пусть и немного дешевле чем в западной, но история и разные "интересности”, поверьте, не хуже.

Кроме того прекрасным решением будет окунуться в непередаваемую атмосферу востока, но помните, что менталитет у местных жителей немного отличается от нашего и это стоит учитывать при посещении этих стран. Еще, не лишним будет обзавестись специальный программой - переводчиком, так как английский язык в этих странах знают далеко не все, а еще по медицинским показаниям нужно сделать все прививки и оформить страховку.

Что еще нужно учитывать

Куда бы вы не собирались отправиться, узнайте заранее о правилах въезда в ту или иную страну и позаботьтесь о наличии у вас всех нужных документов. Также, заранее посчитайте, сколько денег вам понадобиться и возьмите сумму немного больше на случай непредвиденных расходов. Как уже писалось выше, в некоторые страны для въезда нужна медицинская справка о сделанных прививках,о чем тоже следует позаботиться заблаговременно.

Узнайте, какая будет погода на даты желаемого отдыха и даже если планируются жаркие деньки, возьмите и пару теплых вещей для вечернего времени и случаев ухудшения погодных условий.

Куда бы вы не отправились и какую бы страну для путешествия вы не выбрали, желаем вам отличного отдыха, хорошего настроения и незабываемых эмоций!

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