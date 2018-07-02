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Преимущества онлайн займов
Онлайн-кредиты - отличный способ решить проблему недостающих финансовых средств. Особенно, если вам срочно понадобится небольшая сумма денег за короткое время. Вам не нужно обращаться к друзьям, знакомым, чтобы одолжить у них, рискуя получить отказ и испытывать много неприятных эмоций. Вам не нужно тратить время на поиск банка и сбор документов. Все, что вам необходимо сделать, это перейти на страницу сайта zajm-onlain, подать заявку онлайн на кредит и подождать не более получаса.
В настоящее время онлайн-микрокредиты предлагаются множеством различных кредитных организаций. К ним относятся обычные крупные банки, небольшие учреждения, а также компании, которые владеют системами электронных денег. Кого вы выбираете? И мы предоставляем вам всю информацию, необходимую для правильного, осознанного и выгодного решения.
- Крупные банки. После проверки потенциального заемщика и документов, эти банки выдают нужные суммы денег, например, традиционные онлайн-займы. Решение будет принято спустя достаточно долгое время, после отправки заявки, вам, конечно, придется лично посетить учреждение.
- Малые банки. Здесь вы можете взять кредит онлайн или получить кредитную карту в интернете. Среди преимуществ - быстрое рассматривание заявки, чем в крупных банках, возможность доставить карту в ваш дом или на работу, требуется минимум документов (обычно достаточно предоставить паспорт работнику банка, который привезет вам кредитную карту и контракт). Среди минусов - более высокие процентные ставки по кредиту, чем в крупных банках.
- Микрокредитные организации. Деньги здесь вам выдадут быстро и без лишних усилий - вам просто нужно подать заявку, дождаться, когда сотрудник свяжется с вами, обсудит все детали, и дождитесь курьерской службы с деньгами и контрактом. Сумма небольшая, в некоторых случаях проценты довольно высоки, короткое время возврата.
- Электронные деньги. Кредит для Kiwi-кошелька или WebMoney - это самый простой и быстрый способ получить деньги, особенно если вы часто имеете дело с данной системой. Вы должны оставить запрос, подождать немного - и теперь на вашем электронном счете есть деньги.