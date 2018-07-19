Подбираем инструменты для малярных работ

Инструменты для малярных работ необходимы для обеспечения привлекательного внешнего вида фасада и интерьера помещения. С профессиональными инструментами вы можете работать быстрее и лучше. Поэтому их просто нужно покупать тем, кто не только ежедневно занимается окраской стен. Это необходимо для предотвращения изменения поверхности в будущем, из-за плохо выполненных работ.

Малярные кисти являются обязательными для окраски или лакировки поверхности. Кисть - деревянная ручка с прикрепленной к ней щетиной. Никогда не приступайте к окраске сразу после приобретения, потому что вам нужно заранее подготовить профессиональную кисть. Из-за жесткости щетинок, полоски остаются на поверхности во время покраски. Чтобы этого избежать, щетину нужно опустить в воду приблизительно на один час. Это делает волоски мягкими, и они не будут выпадать.

Малярные валики, купить которые можно, перейдя по ссылке, предназначены для окраски больших площадей, потому что они наносят больше краски в кратчайшие сроки. С помощью роликов также наносятся лаки и клей. Все эти инструменты просты и удобны в использовании. В последние годы немалым спросом пользуются декоративные валики для штукатурки.