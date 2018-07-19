Основные преимущества натяжных потолков

Наиболее очевидным преимуществом натяжных потолков, независимо от материала, из которого они выполнены, является их выравнивающий эффект. Они образуют полностью плоскую поверхность, причем, со значительно меньшими усилиями, чем штукатурка или установка подвесных конструкций.

Стретч-потолки также имеют следующие положительные характеристики: