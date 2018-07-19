- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Основные преимущества натяжных потолков
Наиболее очевидным преимуществом натяжных потолков, независимо от материала, из которого они выполнены, является их выравнивающий эффект. Они образуют полностью плоскую поверхность, причем, со значительно меньшими усилиями, чем штукатурка или установка подвесных конструкций.
Стретч-потолки также имеют следующие положительные характеристики:
- Эстетичность. Стретч-потолки - очень привлекательное дизайнерское решение, но лишь, когда ело касается ПВХ-пленки. Данный материал предлагает дизайнеру действительно неограниченное количество функций.
- Установку натяжного потолка Обнинск можно выполнить в течение трех часов, независимо от квадратуры помещения.
- Различные варианты данных конструкций предлагают гарантию до 12 лет, но реальная жизнь их значительно дольше - при надлежащей установке и уходе. За этот период потолок не требует ремонта или техобслуживания.
- Водонепроницаемость. Вы можете не бояться затопления, даже если ваши соседи сверху обустроят бассейн. Любой материал подвесных потолков является водонепроницаемым.
- Вы можете использовать стретч-потолок в Обнинске, чтобы скрыть под ним трубы, электропроводку.
- Также возможно установить встроенные светильники - смотреться будет очень эффектно.