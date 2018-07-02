Сейф для оружия - единственное место его хранения

Прошла пора перестройки и наступила новая современная - пора рыночных отношений. А, как известно, бизнес надо защищать. Люди, стали массово приобретать огнестрельное оружие. Но для того, что бы это оружие, не попало в чужие руки, или руки ваших же детей, следует обзавестись специальным оружейным хранилищем.

На сегодняшний день бронированные сейфы для оружия, используют для многих ценных вещей: денег, драгоценностей, ценных бумаг, ювелирных изделий и прямого назначения - оружия. Наша компания имеет возможность предложить своим покупателям: шедевры немецкого производителя Doettling и блистательные Burg-Wachter с лакированным корпусом, французские претенциозные Fichet-Bauche, а также итальянских красавцев Juwel, Stark и Metalk. Также мы реализовываем различные модели других производителей: Agresti (Италия), ISS и Stockinger (Германия), Arfe (Испания), Schwab corp. (США), Lucell (Корея), Wertheim (Австрия), Metalkas (Польша)

Какой именно оружейный сейф выбрать?

Наибольшей популярностью, пользуются домашние встраимаемые сейфы для оружия, которые возможно применять и для хранения драгоценностей, документов денег и прочих предметов, представляющих собой ценность. Такие хранилища для надежности, можно оборудовать под тайник в различных вариациях. Все предлагаемые модели оборудованы стальной пластиной. Она защищает запорные механизмы от несанкционированного проникновения методом бурения.

Кстати, если вы коллекционируете оружие, мы можем принять индивидуальный заказ на изготовление сейфа под надобности клиента. Упомянутое хранилище, позволит держать оружие, боеприпасы, ценности в одном месте. А дополнительные крепежи и полки обеспечат полный комфорт, надежную безопасность и легкую доступность, к любому виду оружия. К тому же в заказываемую модель, можно установить дополнительные электронные замки, что позволит при попытке взлома одного замка, заблокировать другие. Приобретая сейфы для оружия, следует четко определиться, какое оружие вы собираетесь в нем хранить, в каких количествах. Это позволит подобрать соответствующие параметры, как внутренние, так и внешние.

Сейфы для оружия, станут надежной защитой на протяжении одного час при пожаре, поскольку при их изготовлении, используется противопожарная изоляция, помещенная между двумя листами стали. Она способна противостоять температуре 2300 градусов.

Приобретая оружие для собственной безопасности, надо позаботиться о его хранение. Лучшие хранилища оружия, предложенные нашей компанией.

Сим – сим, подвластна только хозяину.