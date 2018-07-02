- Новости
- Мониторинги
- NASA TV
- Веб-камера на МКС
- Карты лесных пожаров
- Наблюдение магнитосферы
- Сейсмический монитор
- Солнечный монитор
- Температурные карты
- Тенденции катастроф
- Разное
- Туризм
- Детям
- Катастрофы
Арочный металлодетектор
Без арочных металлодетекторов невозможно представить организацию любого мероприятия. В современном мире частная собственность и личные границы занимают доминирующие положение в законах и нормах. Арочный детектор – столп между законом и личным достоинством человека.
Устройство арочного детектора подразумевает несколько блоков:
- Блок сетевого питания.
- Аппаратная рама с датчиками.
- Микропроцессорное управление.
- Информационно-сигнальный интерфейс.
- Интерфейс управления.
Блок сетевого питания располагается снизу боковой колонны рамы. В зависимости от производителя, может быть правого или левого расположения (универсального двухстороннего).
Принцип действия
Приёмные датчики – это электромагнитные катушки, которые в свою очередь подразделяются на:
- приёмную;
- передающую.
Из названий понятно их предназначение. Одна испускает электромагнитную или радио волну, вторая принимает. Принцип действия рамы заключается в том, что при наличие металлических предметов (металлосодержащих) происходит прерывание, искажение, ускорение, замедление сигнала. Эти отступления регистрируются процессором. Он (процессор), в соответствии с раннее заданными параметрами оператором, анализирует степень искажения волны. На основе этого анализа информационно-сигнальный интерфейс передаёт информацию оператору. Более простым языком – загорается «красная лампочка», происходит звуковое оповещение.
Интенсивность действия прибора
Границы срабатывания датчиков можно регулировать. Это необходимо для возможности применения металлодетекторов в различных сферах деятельности и услуг. По интенсивности срабатывания арочные детекторы бывают:
- пассивные;
- активные.
Первые получили более распространённое применение. Они способны определять изделия их чёрного металла:
- огнестрельное оружие;
- режущие предметы;
- металлосодержащие взрывные пакеты.
Пассивные металлодетекторные рамы используются в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, в торгово-развлекательных центрах.
Применение активных детекторов вызвано требованием выявления мелких металлосодержащих предметов из черных и цветных металлов. Они способны уловить искажения от драгоценностей, железных пуговиц и змеек, и даже от заколок и прищепок.
Чувствительность датчиков таких детекторов очень высока. Такие системы контроля используются на ювелирных заводах и в ювелирных магазинах.
Информационно-сигнальный и интерфейс управления
К этим интерфейсам относится система обнаружения и оповещения, и ввода-вывода цифровой информации соответственно.
Звуковое оповещение обычно располагается в верху арки и включает в себя:
- световое табло;
- звуковое оповещение.
При обнаружении запрещенного к проносу предмета происходит срабатывание этих систем.
Интерфейс управления обычно подразумевает рабочее место оператора, оборудованное персональным компьютером. С помощью этого органа управления происходит нужная настройка работы датчиков арки, диапазона срабатывания и интенсивность.
Комплексная работа всех блоков устройства позволяет организовывать любое мероприятие и поддерживать должный уровень безопасности на нём.