Арочный металлодетектор

Без арочных металлодетекторов невозможно представить организацию любого мероприятия. В современном мире частная собственность и личные границы занимают доминирующие положение в законах и нормах. Арочный детектор – столп между законом и личным достоинством человека.

Устройство арочного детектора подразумевает несколько блоков:

Блок сетевого питания. Аппаратная рама с датчиками. Микропроцессорное управление. Информационно-сигнальный интерфейс. Интерфейс управления.

Блок сетевого питания располагается снизу боковой колонны рамы. В зависимости от производителя, может быть правого или левого расположения (универсального двухстороннего).

Принцип действия

Приёмные датчики – это электромагнитные катушки, которые в свою очередь подразделяются на:

приёмную;

передающую.

Из названий понятно их предназначение. Одна испускает электромагнитную или радио волну, вторая принимает. Принцип действия рамы заключается в том, что при наличие металлических предметов (металлосодержащих) происходит прерывание, искажение, ускорение, замедление сигнала. Эти отступления регистрируются процессором. Он (процессор), в соответствии с раннее заданными параметрами оператором, анализирует степень искажения волны. На основе этого анализа информационно-сигнальный интерфейс передаёт информацию оператору. Более простым языком – загорается «красная лампочка», происходит звуковое оповещение.

Интенсивность действия прибора

Границы срабатывания датчиков можно регулировать. Это необходимо для возможности применения металлодетекторов в различных сферах деятельности и услуг. По интенсивности срабатывания арочные детекторы бывают:

пассивные;

активные.

Первые получили более распространённое применение. Они способны определять изделия их чёрного металла:

огнестрельное оружие;

режущие предметы;

металлосодержащие взрывные пакеты.

Пассивные металлодетекторные рамы используются в аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, в торгово-развлекательных центрах.

Применение активных детекторов вызвано требованием выявления мелких металлосодержащих предметов из черных и цветных металлов. Они способны уловить искажения от драгоценностей, железных пуговиц и змеек, и даже от заколок и прищепок.

Чувствительность датчиков таких детекторов очень высока. Такие системы контроля используются на ювелирных заводах и в ювелирных магазинах.

Информационно-сигнальный и интерфейс управления

К этим интерфейсам относится система обнаружения и оповещения, и ввода-вывода цифровой информации соответственно.

Звуковое оповещение обычно располагается в верху арки и включает в себя:

световое табло;

звуковое оповещение.

При обнаружении запрещенного к проносу предмета происходит срабатывание этих систем.

Интерфейс управления обычно подразумевает рабочее место оператора, оборудованное персональным компьютером. С помощью этого органа управления происходит нужная настройка работы датчиков арки, диапазона срабатывания и интенсивность.

Комплексная работа всех блоков устройства позволяет организовывать любое мероприятие и поддерживать должный уровень безопасности на нём.