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Берегите природу - сдавайте металлолом
В связи с постоянной потребностью в отраслях хозяйства цветных металлов, в природе их становится все меньше. Чтобы уберечь ископаемые в недрах, необходимо использовать вторичный цветмет для переработки. Печи так оборудованы, что создается очень высокая температура, и старый продукт превращается в идеальный новый и качественный.
Вторсырьё перерабатывается следующим образом:
- прессуется;
- переплавляется;
- предается ковке, спайке и прочим манипуляциям.
Цветные и чёрные металлы обладают каждый своими положительными свойствами. Если взять цветной металл к примеру, то можно назвать такие показатели:
- Не поддается коррозии.
- Срок эксплуатации неограничен.
- Обладают высокой степенью теплопроводности.
- Имеют приятный вид после обработки.
- Податлив при возделывании в заданное изделие или форму.
- Устойчив к влиянию агрссивных сред.
Поэтому, берегите природу - сдавайте металлолом. Собранный лом воплотится в новых авто, посуде, фурнитуре для мебели и деталях для лестниц, ограждениях и прочих других изделиях. В свою очередь, дворы и подворотни освободятся от металлического нагромождения непригодного в таком виде для использования.