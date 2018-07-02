Берегите природу - сдавайте металлолом

В связи с постоянной потребностью в отраслях хозяйства цветных металлов, в природе их становится все меньше. Чтобы уберечь ископаемые в недрах, необходимо использовать вторичный цветмет для переработки. Печи так оборудованы, что создается очень высокая температура, и старый продукт превращается в идеальный новый и качественный.

Вторсырьё перерабатывается следующим образом:

прессуется;

переплавляется;

предается ковке, спайке и прочим манипуляциям.

Цветные и чёрные металлы обладают каждый своими положительными свойствами. Если взять цветной металл к примеру, то можно назвать такие показатели:

Не поддается коррозии.

Срок эксплуатации неограничен.

Обладают высокой степенью теплопроводности.

Имеют приятный вид после обработки.

Податлив при возделывании в заданное изделие или форму.

Устойчив к влиянию агрссивных сред.

Поэтому, берегите природу - сдавайте металлолом. Собранный лом воплотится в новых авто, посуде, фурнитуре для мебели и деталях для лестниц, ограждениях и прочих других изделиях. В свою очередь, дворы и подворотни освободятся от металлического нагромождения непригодного в таком виде для использования.