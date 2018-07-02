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Берегите природу - сдавайте металлолом

Вчера, 19:19 Это интересно
Берегите природу - сдавайте металлолом

В связи с постоянной потребностью в отраслях хозяйства цветных металлов, в природе их становится все меньше. Чтобы уберечь ископаемые в недрах, необходимо использовать вторичный цветмет для переработки. Печи так оборудованы, что создается очень высокая температура, и старый продукт превращается в идеальный новый и качественный.

 

Вторсырьё перерабатывается следующим образом:

  • прессуется;
  • переплавляется;
  • предается ковке, спайке и прочим манипуляциям.

 

Цветные и чёрные металлы обладают каждый своими положительными свойствами. Если взять цветной металл к примеру, то можно назвать такие показатели:

 

  • Не поддается коррозии.
  • Срок эксплуатации неограничен.
  • Обладают высокой степенью теплопроводности.
  • Имеют приятный вид после обработки.
  • Податлив при возделывании в заданное изделие или форму.
  • Устойчив к влиянию агрссивных сред.

 

Поэтому, берегите природу - сдавайте металлолом. Собранный лом воплотится в новых авто, посуде, фурнитуре для мебели и деталях для лестниц, ограждениях и прочих других изделиях. В свою очередь, дворы и подворотни освободятся от металлического нагромождения непригодного в таком виде для использования.