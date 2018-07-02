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Способы обогрева загородных домов
Загородные дома требуют отопления. Хорошим выборо можно считать систему Зебра. Модель ЭВО-300 представляет собой модульный инфракрасный электронагреватель, который используется как основной источник отопления. Место расположения — потолок.
Достоинства системы
Отопительная система имеет ряд преимуществ:
- Малое потребление энергии.
- 100 квадратных метров площади уходит всего лишь 3.5 кВт мощности.
- •добство и скорость монтажа.
- Прогрев до 20 градусов занимает менее часа.
- Использование в быту безопасно.
- Производитель обеспечивает систему сертификатами качества по пожарной безопасности.
- Срок службы продукты длительный.
- Не требует техобслуживания.
- Работает автоматически, но можно управлять с помощью пульта.
Благодаря достоинствам продукт пользуется спросом. Подробнее на https://www.spb-rost.ru/zebra_ot_proizvoditelya.html
Принцип работы Зебры
После крепления электронагревателя на потолке, тепло опускается сверху вниз. Предметы,находящиеся в доме, нагреваются, распространяя тепло вокруг, и на пол. Чтобы не нарушать эстетику помещения, отопление можно задекорировать.
Как считают пользователи, за системой инфракрасных обогревателей будущее.