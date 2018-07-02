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Способы обогрева загородных домов

Вчера, 19:16 Это интересно
Способы обогрева загородных домов

Загородные дома требуют отопления. Хорошим выборо можно считать систему Зебра. Модель ЭВО-300 представляет собой модульный инфракрасный электронагреватель, который используется как основной источник отопления. Место расположения — потолок.

 

Достоинства системы

 

Отопительная система имеет ряд преимуществ:

  • Малое потребление энергии.
  • 100 квадратных метров площади уходит всего лишь 3.5 кВт мощности.
  • •добство и скорость монтажа.
  • Прогрев до 20 градусов занимает менее часа.
  • Использование в быту безопасно.
  • Производитель обеспечивает систему сертификатами качества по пожарной безопасности.
  • Срок службы продукты длительный.
  • Не требует техобслуживания.
  • Работает автоматически, но можно управлять с помощью пульта.

Благодаря достоинствам продукт пользуется спросом. Подробнее на https://www.spb-rost.ru/zebra_ot_proizvoditelya.html

Принцип работы Зебры

 

После крепления электронагревателя на потолке, тепло опускается сверху вниз. Предметы,находящиеся в доме, нагреваются, распространяя тепло вокруг, и на пол. Чтобы не нарушать эстетику помещения, отопление можно задекорировать.

 

Как считают пользователи, за системой инфракрасных обогревателей будущее.