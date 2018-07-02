Способы обогрева загородных домов

Загородные дома требуют отопления. Хорошим выборо можно считать систему Зебра. Модель ЭВО-300 представляет собой модульный инфракрасный электронагреватель, который используется как основной источник отопления. Место расположения — потолок.

Достоинства системы

Отопительная система имеет ряд преимуществ:

Малое потребление энергии.

100 квадратных метров площади уходит всего лишь 3.5 кВт мощности.

•добство и скорость монтажа.

Прогрев до 20 градусов занимает менее часа.

Использование в быту безопасно.

Производитель обеспечивает систему сертификатами качества по пожарной безопасности.

Срок службы продукты длительный.

Не требует техобслуживания.

Работает автоматически, но можно управлять с помощью пульта.

Благодаря достоинствам продукт пользуется спросом. Подробнее на https://www.spb-rost.ru/zebra_ot_proizvoditelya.html

Принцип работы Зебры

После крепления электронагревателя на потолке, тепло опускается сверху вниз. Предметы,находящиеся в доме, нагреваются, распространяя тепло вокруг, и на пол. Чтобы не нарушать эстетику помещения, отопление можно задекорировать.

Как считают пользователи, за системой инфракрасных обогревателей будущее.