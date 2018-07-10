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Гантели и гири: рельефные мышцы в кратчайшие сроки
Красивое тело, стройная фигура и рельефные мышцы – мечта многих мужчин и женщин по всему миру. Ни для кого не секрет, что для получения положительного результата, развития силы и выносливости, не обойтись без специальных тренажеров и спортинвентаря.
Наиболее популярными видами спортивного инвентаря можно назвать гантели и гири, представленные в огромном ассортименте в магазине
Гантели: виды и особенности
Гантели Grand-gym, представляют собой компактные спортивные снаряды, выполненные в виде миништанг.
Они позволяют выполнять упражнения с отягощением, развивать мышцы рук, груди, спины, плечевого пояса, укреплять уставы. Подобные гантели и гири могут использоваться в домашних условиях для занятий спортом.
Современные гантели бывают цельнолитыми и разборными. В первом случае гантели отличаются из чугуна либо стали, представляют собой цельную конструкцию с фиксированным весом. Разборные гантели позволяют регулировать вес в зависимости от вида упражнений.
Гири – неустаревающая классика
Спортивные снаряды - гири - являются самым традиционным инвентарем для развития мышечной массы и поддержания человеческого организма в тонусе. Выполнены гири, представленные в Foxmart, в виде шаров, у которых предусмотрена ручка для удобного захвата.
Гири считаются более удобными и эффективными, позволяют прорабатывать мышцы плечевого пояса и рук. Бывают гири разборными и цельнолитыми, могут иметь вес от 4 до 56 килограмм.
Правильно подобрав гири и гантели, грамотно разработав программу занятий, можно существенно повысить надежность работы мышечной и нервной систем, положительно повлиять на обмен веществ, сформировать правильную осанку. Работая с подобным спортинвентарем, можно без каких-то дорогостоящих тренажеров сформировать красивое тело, накачать мышцы.