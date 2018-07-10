Создание сайтов, создание главной страницы сайта

Независимо от тематики, создание сайтов в Казани в обязательном порядке предусматривает разработку главной страницы, – листа, который будет лицом компании или фирмы, в общих чертах будет характеризовать ее деятельность и содержание ресурса в целом. Над созданием главной страницы сайта трудятся несколько человек. Это и веб-дизайнер, и верстальщик, и программист и т.д. И она в отличие от других разделов ресурса имеет свои тонкости при создании.При разработке нового ресурса, о создании главной страницы нельзя забывать. Ведь именно она позволяет в общих чертах ознакомиться с компанией, к которой принадлежит проект, узнать о деятельности той или иной фирмы и прочее. Независимо от тематики сайта, она должна содержать меню, которое дает возможность пользователям сети перейти в любой его раздел посредством одного клика. Меню, размещаемое на главной странице, должно содержать названия разделов и подразделов. Например, у нас имеется раздел «рукоделие», которое указано в меню или в навигации ресурса. Учитывая то, что рукоделие предусматривает огромный спектр работ и техник, стоит выделить подразделы, например, «Вязание спицами», «Вязание крючком», «вышивка» и прочее. Так пользователю намного легче будет ориентироваться по ресурсу не уходя с главной.

Дальше, основной лист должен включать в себя эмблему компании. Здесь же уместно размещение ссылок для он-лайн общения, он-лайн заказа и т.д. Нельзя забывать об указании контактных данных компании, которые здесь обязательно должны быть отмечены.

Что касается информационного наполнения, то основной лист должен содержать небольшой, но информативный и понятный для пользователя текст. Если перед вами поставлена задача «заманить» посетителя на внутренний контент ресурса, то вполне уместно в тексте кратко описать, что можно узнать в том или ином разделе. Не стоит размещать на сайте длинные тексты, их никто читать не будет. Лучше пусть текст будет кратким с нумерованными списками, с выделением абзацев и расставлением подзаголовков.

Дизайн главной страницы. Это также очень важный аспект оформления не только отдельных листов при разработке сайтов здесь в Казани, но и основного из них. Дизайн его должен быть схож со всеми внутренними интернет листами, чтобы создавалось впечатление единства всех разделов проекта. Что касается цветовых гамм, то не стоит пестрить, поскольку это очень раздражает глаза, и не факт, что пользователь решиться знакомиться с сайтом дальше. Важно использование сочетаемых цветовых гамм, не нужно перегружать лист анимационными изображениями, не нужно использовать огромное количество разных, пусть и сочетаемых между собой, цветов. При разработке сайтов, а в частности главных интернет страниц, выгоднее использовать цветовые гаммы характерные, например, для визиток компании и другой атрибутики, что подтвердит принадлежность интернет ресурса к определенной фирме.