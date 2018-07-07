Поковки: применение и основные виды

Использование поковок может облегчить процесс изготовления большого количества деталей. Поковка – это готовое изделие или заготовка определенной формы, полученная путем штамповки и ковки в объеме. Минимальность припусков на обработку детали – это заслуга прочной и качественной поковки, изготовленной специалистами.

Основные виды поковки

Выделить определенные виды поковки достаточно сложно, как правило, подразделяются они по качеству используемого сырья, маркам применяемой стали, а так же от того, для какой именно отрасли предназначено подготовленное изделие.

Прессовые поковки. Изготавливаются путем штамповки, помещение необходимого объема металла в специально предназначенную форму и выжимание необходимой детали при помощи пресса. Как правило, данный вид поковок используется в машиностроительной отрасли. Поковки из углеродистой стали, как правило, изготавливают путем ковки или горячей штамповки, ведь сталь углеродистых видов достаточно прочна. Молотовая поковка. Кузнечно-прессовой молот – основной инструмент, который используется для производства данного вида. пластичность и высокое качество поковок данного вида, нашли широкое применение в машиностроительной отрасли. Однако скорость производства значительно ниже, чем при штамповке изделий. Поковки из нержавеющей стали, ознакомиться с которыми можно на странице http://rmc3.ru/products/category/forgings, нашли свое применение в энергетической отрасли. Из них изготавливают валы, роторы, газовые турбины и многое другое. Легированные виды стали для изготовления поковок применяются в самых различных отраслях. Изготовление данного вида поковок происходит исходя из их назначения. Инструментальные поковки. Процесс производства делает их прочными и надежными, ведь именно данный вид поковок используется для изготовления инструментов.

Применение поковок широко распространено во всех отраслях промышленности. Ведь данный вид заготовок значительно облегчает весь процесс производства необходимых деталей, как для энергетики, так и для машиностроения и других областей.