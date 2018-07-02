Тент туристический – незаменимый помощник в походе

У начинающего туриста, вероятно, будет вопрос: зачем ему туристический тент, и не будет ли он лишним бременем? Разумеется, вы можете обойтись без него, если в вашем багажнике мало места, и использовать палатку для укрытия. Но вы согласитесь, что в дождливую погоду намного приятнее собрать всю компанию под навесом у огня, чем тесниться в палатке. Помимо этого, тенты могут использоваться в качестве защиты от солнечных лучей, от раздражающих насекомых или как «склад» для рюкзаков. Вы также можете с его помощью оборудовать душ в походе. Как вы можете видеть, туристический тент - удобная, полезная вещь. Но остается совсем немного - правильно выбрать.

Специализированная компания Alpпредлагает разнообразные туристические тенты. Товары являются качественными и стоят вполне умеренно.

Простейшей версией тента является навесной, который выглядит, как квадратный кусок ткани (обычно 4х4 метра), иногда - с противомоскитной сеткой. Такая конструкция имеет неоспоримое преимущество - малый вес, благодаря отсутствию стоек и прочих металлических элементов. Разумеется, для установки её требуется некоторый опыт и умение, но надежно закрепленный специальными растяжками, он не будет подвержен сильным ветрам и другим природным капризам. Периметр складных навесов обычно имеет несколько петель, с помощью которых могут быть построены различные типы конструкций - дома, палатки и прочие. Их шьют из различных синтетических материалов с проницаемой пропиткой, которые могут выдерживать даже сильные ливни. Для покрытия костров изготовлены специальные модели, у которых ткань имеет специальную огнеупорную пропитку. Большим преимуществом складных навесов является то, что они могут растягиваться почти на любой высоте и под любым углом.

Еще один ряд туристических навесов представленных на сайте https://alp.com.ua/tenty-turisticheskie содержит опорные стойки. По этой причине тент имеет форму шатра, и он может быть установлен не только в лесу, но и на открытом участке. Но это удобство имеет заметный минус - они более тяжелые - это надо принимать во внимание, при организации походов. Но многие туристы говорят, что это даже плюс, поскольку огни наиболее устойчивы к порывам ветра.