Виды ремонта

Ремонт – это прежде всего необходимость, а также отличный способ внести в жизнь кардинальные перемены. В большинстве случаев ремонт требует большого количества времени, затрат и является довольно хлопотным делом. Но на что не пойдешь ради комфорта и уюта своего жилища. Количество времени, которое понадобится, зависит от того, какой именно ремонт вы затеяли: косметический или капитальный.

Косметический ремонт – это переклеивание обоев, покраска или при желании перекрашивание окон, стен, потолков, отшлифовка пола и последующее покрытие его лакокрасочными материалами.

Капитальный ремонт простого вида – это замена конструктивных элементов, необходимые демонтажные, штукатурные работы, замена системы тепло-водоснабжения.

Если в ходе работ планируется добавление каких либо элементов, изменяющих конструктивные решения каких-либо помещений (арки, колонны, дизайнерские конструкции), то это уже сложный капитальный ремонт.



Реконструкция дома – это изменение функционального назначения строения, кардинальное или частичное изменение планировки, замена стен-перегородок.

Отделка всех помещений включает все предыдущие типы работ и связана с тем, что помещения доводятся до желаемого вида.

Самой сложной частью ремонта является перепланировка. Она требует необходимости согласования в специализированных службах. Если необходимо удалить или перенести перегородки, дверные проемы, застеклить балконы, переоборудовать ванные комнаты и санузлы, а также перенести газовые и сантехнические приборы, то нужно утверждение таких работ.

При тщательном планировании всех работ, соблюдении необходимых правил можно добиться отличных результатов при минимальных расходах. А уверенность в том, что ремонт осуществлен без причинения ущерба конструкции дома, принесет только удовлетворение от четко проделанной работы.