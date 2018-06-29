Как оценить благосостояние человека - 10 вопросов для оценки

Каждый человек стремится быть успешным, чтобы дать своим родственником больше всего, чтобы семья ни в чем не нуждалась и могла позволить себе больше чем это возможно. Более подробно о том, как статьбогатым и успешным читайте тут - https://richpro.ru/stati/kak-razbogatet-stat-bogatym-i-uspeshnym-s-nulya.html. Ниже приведены вопросы, с помощью которых сможете оценить свое благосостояние, если ответили на них с легкостью, не задумаясь, то значит, стоите на верном пути, который ведет к благосостоянию.

Существует ли цель, которую стремитесь достичь?

Думаете ли о том, что больше всего нужно? Стремитесь ли к этой цели? Если цель есть, и путь проложен, то должны понимать какой результат будет в итоге. Если цели нет, то пора пересмотреть свое мировоззрение, чтобы определиться с тем, чего действительно хотите.

Делаете ли действия, чтобы добиться своей цели

Сидеть и ждать это бессмысленно, и результат добиться не получится, но именно так делает большинство людей. Приближают ли действия к цели? Если нет, то пора срочно разрабатывать план, который поможет добиться цели, при этом растраты своих сил и средств будут гораздо меньше.

Видите ли, результат от своих действий и как меняется финансовое положение?

Проанализируйте то, что имеете и свои финансы? Есть ли кредиты или долги? И как за последнее время поменялась ситуация. Если финансы увеличиваются, а долги уменьшаются, то это значит, что стоите на правильном пути и все действия не напрасны.

Контролируете свои доходы и расходы?

Если человек хочет стать финансово-независимым, то он должен знать все о расходах и доходах. Причем не только о том, сколько зарплаты получено и какие траты были сделаны. Нужно узнать проценты по вкладу, кредитам, есть ли кэш-бек по дебетовой карте. Сколько тратят денег члены семьи, в финансовых делах, важно знать все.

Какие существуют долги?

Проанализируйте свои долги и кредиты, когда надо внести платеж, где возьмете деньги, сколько денег нужно внести. Старайтесь как можно быстрее расплатиться с долгами. И в будущем всегда учитывайте расходы и доходы, чтобы доходы были выше, чем расходы, тогда и в долги влезать не придется.

Умеете ли копить?

В жизни бывают различные ситуации, и тут важно, чтобы были деньги, которыми в случае чего можно будет воспользоваться. Поэтому учитесь копить, откладывать и накапливать, чтобы финансовые трудности не смогли застать семью в врасплох. Так же стоит научиться различать действительно важные покупки и траты от обычных капризов, которые случаются очень часто.

Есть ли деньги на «черный день»?

Всегда стремитесь к тому, чтобы откладывать какую-то часть денежных средств на «черный день», пускай будет место таким деньгам. Ведь когда-то они могут серьезно помочь человеку избежать больших проблем, и тогда поймете всю серьезность такой копилки.

Думаете ли о том, что будет потом, лет через 10?

Понять точно, что будет потом нельзя. Поэтому нужно рассчитывать не только на сегодняшний и завтрашний день, но и о том, что в дальнейшем деньги так же будут нужны. Например, если в старости хотите путешествовать, то сейчас стоит начать откладывать деньги на это. Если понимаете для чего жертвуете, то и отказать себе в чем-то будет не так сложно и обидно.

Умеете ли рисковать?

Есть люди, которые прячут сбережения дома, а есть те, кто идут в банк, который предлагает самые лучшие условия. И в том и в другом способе есть свои плюсы и минусы, стоит подумать о том, чем сможете пожертвовать в каждом из этих способов, чтобы сделать наиболее правильный выбор.

Делаете ли инвестиции?

Инвестировать средства стоит в том случае если они приносят доход. Способов инвестирования очень много, сначала анализируйте каждый, а только потом делайте выбор, но обязательно учитывайте доходность и риск. Так как обычно самые рискованные способы несут большой доход, но есть реальная угроза того, что все деньги потеряете. Возможно стоит сделать выбор в пользу более спокойного способа.

Отвечайте на вопросы, не стойте на месте, ставьте цели и делайте свою жизнь лучше.

Источник - https://richpro.ru