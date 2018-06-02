Что такое облигация

Облигация - это тип ценных бумаг, который представляет собой подтверждение права собственника на получение определенной суммы денег у эмитента. Инвестирование в облигации считается самым надежным инструментом на рынке ценных бумаг.

Фактически, они представляют собой долговые обязательства. Эта гарантия служит подтверждением того, что выпускающая их компания собрала определенную сумму и обязана вернуть ее с процентами через некоторый промежуток времени. Более того, это стабильная ценная бумага, с минимальными рисками. Это очень удобно для инвесторов. С её помощью можно рассчитать свою прибыльность и риски перед покупкой.

Но, что такое облигация и чем она отличаетсяот акции? Целью выпуска обоихтипов ценных бумаг является привлечение эмитента свободного капитала. Главное различие заключается в характере этих ценных бумаг. При покупке облигации, инвестор предоставляет фирме (государству) определенную задолженность. А при покупке акций, он получает определенную долю и может участвовать в ее управлении.

Разница также наблюдается в механизме создания доходов. Благодаря акциям, можно получать дивиденды и выигрывать от роста их цен. Если стоимость акций падает, то инвестор может оставаться в проигрыше. Тем самым, получение прибыли от покупки акций не гарантируется. Облигации же подразумевают получать фиксированную сумму денег и возвращать стоимость их покупки (номинал). В то же время процентные ставки по облигациям выплачиваются в первую очередь, а дивиденды выплачиваются за счет прибыли компании. В результате облигации представляют собой инструменты с низким уровнем риска, а акции - финансовые активы с высоким риском.

Также стоит напомнить, что акции выпускаются лишь частными компаниями, а облигации могут быть как корпоративными, так и государственными.

Имеется множество разновидностей облигаций, классифицирующихся по определенным парметрам.

По типу выпуска они делятся на государственные и муниципальные облигации, а также на иностранные корпоративные.

Также они могут классифицироваться, в зависимости от срока погашения. Ещё бывают именные и на предъявителя.