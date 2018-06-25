Преимущества теплицы из поликарбоната

Принципы планирования в пригородном районе предназначены для обеспечения не менее 50% земли для выращивания овощей и фруктов. Однако, многие продовольственные культуры, которые вы хотели бы посадить на своих участках, предназначены для теплого климата. Им нужна теплая, легкая и умеренная влажность. Без этих факторов урожайность низкая.

Опытные садовники давно нашли выход - теплицы. Чтобы оценить основные особенности этой структуры из разных материалов, можно сделать вывод, что лучшим вариантом является поликарбонат.

Теплица из этого материала имеет массивную металлическую раму, которую производитель часто покупает в сборной форме. Вы можете сделать каркас самостоятельно из импровизированных материалов, однако, без сварки он не будет столь прочным.

Также поликарбонатная теплица является устойчивой - её невозможно переставлять с места на место.

Более того, данные конструкции являются габаритными и садовник может стоять в них полном росте, двигаться свободно, не ограничиваясь движениями. Кроме того, в ней можно разместить большое количество посевов и выращивать несколько уровней плантаций.

Система обогрева поликарбонатных теплиц может помочь в создании оптимального микроклимата внутри структуры. Это еще один критерий, который делает невозможным сделать её портативной. Наличие системы обогрева позволяет высаживать семена непосредственно в почву весной. Из-за регулируемого уровня тепла увеличивается ассортимент рассады. Здесь будут прорастать культуры, которые не адаптированы под климат многих регионов нашей страны.

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Данный материал характеризуется прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям, не замерзает, не трескается, когда дело доходит до сильной потери температуры и влаги.

Более того, поликарбонат умеренно прозрачный. Это означает, что посевы будут иметь достаточно света, но лучи солнца не нагревают теплицу и не влияют на растения, как увеличительное стекло, что свойственно стеклянным конструкциям.