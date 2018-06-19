В отпуск в Испанию: чем заняться и на что посмотреть

В отпуск в Испанию: чем заняться и на что посмотреть Количество российский туристов, желающих отдохнуть в Испании, стабильно растёт, причём интерес вызывают не только традиционные испанские забавы и местные достопримечательности, но и кое-что ещё. Это – теплый климат, невероятная кухня и ярчайший национальный язык, на котором говорят почти полмиллиарда человек.

Говоря об официальном языке Испании, стоит сказать о том, что для того, чтобы не чувствовать себя беспомощным иностранцем, следует выучить десяток фраз, которые помогут вам в самых разных ситуациях.

К тому же учить испанский язык можно и по скайпу (например в этой онлайн-школе https://way-to-success.net/ispanskij-yazyk/) дистанционно с персональным репетитором, прямо во время путешествия - хоть в парке, хоть из гостиницы или кафе, решать только вам.

Сумки уже собраны, билеты куплены, нужные фразы заучены - теперь вперед к приключениям!

Исключительно испанские развлечения

Ниже перечислены главные отличительные увеселения, которые могут ждать вас исключительно в испанском Королевстве:

Коррида. Если кто-то хочет увидеть это не очень приятное зрелище, то нужно поторопиться, потому что в Каталонии коррида уже под запретом, а на Майорке её собираются запретить. Танцевать фламенко - в местных танцевальных школах, всего за несколько часов вас научат быть настоящим испанским "мачо", если вы мужчина или жгучей испанской красоткой, если вы девушка. Томатина - поучаствовать в помидорной битве, традиционно проходящей в городе Буньоль в конце августа, может любой желающий, конечно, если вас не пугает перспектива быть с ног до головы вымазанными в спелых красных томатах. Попробовать национальный деликатес - хамон. В каждой из провинций свой способ приготовления этого всемирно известного лакомства. Просто отправляйтесь в ближайшую хамонерию (именно так называются места, где подают хамон) и насладитесь невероятным вкусом выдержанного от семи месяцев до года мяса. Сходить на футбольный матч «Барселона»-«Реал». Приехать в Ибицу. Это предложение особенно актуально для молодёжи, потому что в июле и августе Ибица становится «столицей дискотек». Побывать в Африке, не покинув границ Испании. Это очень просто: нужно сесть на паром и отправиться в краткосрочное путешествие по маршруту «Алжесирас-Сеута» или «Малага-Мелилья». Посетить Канары – в любое время года, потому что здесь тепло даже зимой, причём настолько, что можно спокойно купаться в море. При желании, можно взять авто в аренду и приехать к подножию вулкана Тейде. Обязательно сходить в парк Порт-Авентура, потому что именно здесь находится легендарная горка Шамбала, с которой можно лететь со скоростью 130км/ч. Побывать в Гранаде, ключевой достопримечательностью которой является архитектурный ансамбль Альгамбра, считающийся немым свидетелем яростной борьбы между маврами и христианами.

Валенсия – город ангелов

Говорят, что Валенсия – это город, в котором могут обитать ангелы. Если присмотреться, то вся древняя архитектура Испании выполнена в готическом стиле.

Валенсию отличает некая лёгкость, воздушность и незамысловатость архитектурных форм. Может, оттого, что здесь много церквей и старинных часовен?!

Этот испанский город наиболее всего приспособлен для спокойного отдыха, не лишённого комфорта и длинного перечня развлечений. Что нужно обязательно сделать в Валенсии, так это посетить национальный парк Альбуфера и отведать паэлью – испанское блюдо, которое здесь готовят по особенному рецепту.

Путешественники, предпочитающие курортный отдых, должны обратить внимание на пляжный регион – Коста Дорада, протянувшийся вдоль всей Каталонии.

Коста Дорада или Золотое Побережье

Местность получила такое название неспроста, потому что песок, омываемый Средиземным морем, имеет золотистый оттенок. И люди, приезжающие в это райское место на отдых с детьми, отметили, что Коста Дорада больше всего подходит для семейного отдыха.

Барселона, Таррагона, гора Монсеррат с монастырём и парк Порт-Авентура находятся именно здесь. Центром внимания туристов является Барселона, а вот любителям творчества великого Сальвадора Дали будет нелишним посетить тихую Таррагону, потому что именно здесь находится музей мастера.

В чём особенности Испании?

В том, что здесь всегда тепло, хотя и Испания прекрасно знает, что такое снег, но подобные катаклизмы здесь случаются нечасто, и снег видят лишь сноубордисты, круглогодично катающиеся по горным склонам.

Примечательно, что в этой стране сосредоточено большое количество памятников религиозной архитектуры, и старинная (или современная) церквушка есть в самом захудалом рыбацком посёлке.

Стоит отметить также тот факт, что путешествие в страну конкистадоров не сильно ударит по семейному бюджету. Это одна из немногих европейских стран, с наилучшем соотношением цена-качество.

Ну а если денежный вопрос все же стоит довольно остро, то есть небольшой совет, как можно сэкономить. Необязательно селиться в фешенебельном отеле, расположенном прямо на морском побережье, потому что местные жители с удовольствием сдают русским туристам любую недвижимость: от меблированных комнат до роскошных вилл.