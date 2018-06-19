Чем следует руководствоваться в процессе выбора качественного и надежного кассового оборудования?

Оборудование контрольно кассового типа можно отнести к разряду обязательного, которая должна в любом случае присутствовать на том или ином торговом объекте. Максимально простым и одновременно доступным вариантом такого оборудования является стандартный кассовый аппарат. Стоит отметить, что самые первые кассовые аппараты использовались примерно 100 лет назад. Тогда это были крупные машины, ну а сегодня их заменили компактные электронные приборы, эффективность и скорость работы которых значительно увеличилась.

Выбор кассового оборудования

От качества и степени надежности кассового оборудования зависит успешность многих процессов на предприятии, в частности, связанных с финансами. В связи с этим, так важно, чтобы руководство организации или учреждения смогло выбрать по-настоящему качественное кассовое оборудование которое будет долгое время служить верой и правдой.

Итак, каковы правила выбора данной техники?

В ходе выбора того или иного кассового аппарата следует, в первую очередь, отталкиваться от его функциональности. Чаще всего приобретение такой техники осуществляется при учете выделенной на эту покупку суммы.

Но, при этом покупателю следует уделить внимание следующим факторам:

Спецификации торговли, то есть, наличию в кассовом аппарате определенных функций (наличие базы данных и/ или перечня необходимых товаров для продажи и так далее);

Надежности данного кассового аппарата;

Наличию гарантийного срока на использование этого оборудования;

Внешнему виду устройства;

Его габаритам.

Не стоит полагать, что внешний вид устройства - это параметр, который можно проигнорировать. Подавляющее количество кассовых аппаратов нередко устанавливается на виду у клиентов, поэтому, такое оборудование должно совпадать с декором помещения (к примеру, если речь идет о ресторане или кафе), либо обладать специальной маскировкой.