Медицинская страховка для Шенгена

Страхование является одним из самых важных документов для въезда в Шенгенскую зону. Такой документ, в первую очередь, предназначен для того, чтобы пациент мог оставаться спокойным за своё здоровье в непредвиденных случаях. Если вы используете расширенный вид страхования, то можно будет рассчитывать на покрытие расходов за приезд родственников, если это необходимо.

Страхование выплачивается только за лечение в соответствии с разделом страховых требований. Наиболее важными ситуациями, рассматриваемыми, как застрахованные события, являются: регистрация травм легкой формы (без ограничения человеческой жизнедеятельности), болезни или внезапного ухудшения состояния здоровья.

Вы можете оформить страховой документ либо через онлайн-заявку, либо через личное заявление в филиале страховой компании.

Когда вы регистрируетесь, как в первом варианте, вы должны будете предоставить все необходимые детали. Например, на сайте vbr.ru/strahovanie/vzr/schengen/ предоставляется такая возможность.В случае самостоятельной регистрации выплата страховки осуществляется на банковскую карту или электронный кошелек. Кроме того, после оплаты вы получите письмо на e-mail, с электронным страховым сертификатом. Он имеет ту же силу, что и, выдаваемый в филиале компании. Регистрация длится не более двух часов (в зависимости от периода оплаты услуг).

В офисах страховых компаний документ создается достаточно быстро. Получить его можно лишь после оплаты наличными или банковской картой (это не займет больше десяти минут). Если вы следуете советам опытных путешественников, то страховой полис нужно носить с собой во время путешествий, и не только как документ, но и как сфотографированная версия. Это необходимо, чтобы быстро получить страхование, и знать, куда обращаться, в случае непредвиденных обстоятельств.

Выдача страхового полиса желательно должна быть с запасом. То есть, если поездка на 2 недели, страхование выдается на месяц. В целом, компании указывают подробные требования к перестрахованию (если клиент откладывает рейс на несколько дней или рейс был задержан авиакомпанией, из-за погодных условий, например).