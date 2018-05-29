Палубная доска из лиственницы

Палубная доска из лиственницы является немало актуальным отделочным материалом для причалов, террас, садовых дорожек, мостов и прочих конструкций. Разница между палубной и обычной доской - заключается в имеющихся небольших закруглениям по краям и большей толщине.

Укладка данного напольного покрытия, особенно вне помещения, осуществляется с определенным интервалом, который предоставляет оптимальную естественную циркуляцию воздуха и, таким образом, оказывает позитивное влияние на его срок службы.

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По их характеристикам, палубка из лиственницы мало в чём уступает её дубовому аналогу. Из её основных преимуществ в этом отношении, прежде всего необходимо отметить следующее:

оптимальная устойчивость к воздействию микроорганизмов и насекомых;

высокая плотность;

низкая усадка;

высокий уровень прочности;

низкая восприимчивость к влаге.

Помимо этого, данный отделочный материал практически не гниет и не может быть покороблен. Все названные преимущества, небезосновательно сделали этот пиломатериал наиболее популярным в своем роде.

Палубка из лиственницы может быть использована, как внутри помещения, так и для создания различных конструкций, размещенных на открытом воздухе. Влагостойкость и низкая восприимчивость к распаду сделали его просто незаменимым пиломатериалом в следующих случаях:

для бассейнов;

создавать садовые дорожки;

для парковых атрибутов;

при возведении беседок, террас и прочих;

для обустройства саун, бань;

для создания лестниц.

Установка лиственничной палубки достаточно проста, а отличные свойства и показатели позволяют создавать наиболее надежные и высокопрочные конструкции, которые будут сохраняться в течение нескольких десятилетий, без реконструкций.