Методы лечение алкоголизма и наркомании

Лечение алкоголизма и наркомании в последние годы осуществляется с применением современных методов. Иногда избавление от этих видов зависимости требует нескольких лет, после чего необходим длительный период реабилитации. Лишь совместные усилия врачей и пациента могут избавить от пристрастия к наркотикам и алкоголю, потому что желание зависимого имеет большое значение.

Данные проблемы в современном обществе, увы, немало актуальны, потому что число зависимых лишь увеличивается, и далеко не всех возможно вылечить.

Современные реабилитационные центры представленные здесь, предлагают огромное количество новых методов избавления от наркозависимости и алкоголизма, что не только помогает пережить «ломку», но и быстро восстанавливаться, адаптироваться и становиться полноценным членом общества.

Главными принципами леченияявляются следующее:

Согласие пациента и желание отказаться от зависимостей;

Осведомленность о проблеме. Принудительное лечение не имеет смысла;

Индивидуальность. Каждый пациент должен лечиться отдельно. Для него надо применять методы в соответствии с его проблемами и тяжести состояния;

Комплексность. Для того, чтобы лечение было эффективным, надо использовать несколько методов, включая прием лекарств, психологическую и социальную помощь.

При лечении названных зависимостей, имеется несколько этапов.

Первоначально пациент нуждается в помощи, чтобы справиться с физической зависимостью, пережить "ломку"и очистить организм от наркотиков, а затем избавиться от психологической зависимости.

Если использовать только один из методов - то здесь не будет гарантии, что пациент снова не возьмётся за наркотики или напитки.

Длительное лечение от пагубных зависимостей проводятся в специализированном реабилитационном центре закрытого типа, в которых пациенты не смогут достать наркотические вещества или спиртосодержащие напитки.

В это время лечение медикаментами и работа с квалифицированном психологом. За весь период лечения, пациент возвращается в социум и полностью избавляется от всех имеющихся комплексов.