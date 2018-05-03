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Методы лечение алкоголизма и наркомании
Лечение алкоголизма и наркомании в последние годы осуществляется с применением современных методов. Иногда избавление от этих видов зависимости требует нескольких лет, после чего необходим длительный период реабилитации. Лишь совместные усилия врачей и пациента могут избавить от пристрастия к наркотикам и алкоголю, потому что желание зависимого имеет большое значение.
Данные проблемы в современном обществе, увы, немало актуальны, потому что число зависимых лишь увеличивается, и далеко не всех возможно вылечить.
Современные реабилитационные центры представленные здесь, предлагают огромное количество новых методов избавления от наркозависимости и алкоголизма, что не только помогает пережить «ломку», но и быстро восстанавливаться, адаптироваться и становиться полноценным членом общества.
Главными принципами леченияявляются следующее:
- Согласие пациента и желание отказаться от зависимостей;
- Осведомленность о проблеме. Принудительное лечение не имеет смысла;
- Индивидуальность. Каждый пациент должен лечиться отдельно. Для него надо применять методы в соответствии с его проблемами и тяжести состояния;
- Комплексность. Для того, чтобы лечение было эффективным, надо использовать несколько методов, включая прием лекарств, психологическую и социальную помощь.
При лечении названных зависимостей, имеется несколько этапов.
Первоначально пациент нуждается в помощи, чтобы справиться с физической зависимостью, пережить "ломку"и очистить организм от наркотиков, а затем избавиться от психологической зависимости.
Если использовать только один из методов - то здесь не будет гарантии, что пациент снова не возьмётся за наркотики или напитки.
Длительное лечение от пагубных зависимостей проводятся в специализированном реабилитационном центре закрытого типа, в которых пациенты не смогут достать наркотические вещества или спиртосодержащие напитки.
В это время лечение медикаментами и работа с квалифицированном психологом. За весь период лечения, пациент возвращается в социум и полностью избавляется от всех имеющихся комплексов.