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Счетчик электроэнергии
Проблемы выбора счетчика электроэнергии волнует не только владельцев новостроек, но и старого жилого фонда. В настоящее время приборы имеют разную конструкцию, варианты тарификации, тип подключения. Их установка и обслуживание должно производиться только квалифицированными специалистами, что позволит избежать проблем с последующей эксплуатацией.
Что выбрать?
Озадачившись вопросом, какой учетный прибор приобрести, следует сложить воедино все имеющиеся факторы. Обменять или вернуть счетчик после его покупки не получится, поскольку во время его оформления в паспорт вносится вся информация о будущем владельце. Зачастую замена прибора выполняется в нижеперечисленных ситуациях:
- Выявление несоответствий показаний установленного аппарата относительно критериев, устанавливаемых энергетической компанией;
- Замена старого устройства;
- Заселение в новое жилье.
Вернуть счетчик можно только лишь при наличии доказательств соответствующего факта заводского брака.
Подобного рода приборы подразделяют по следующим признакам:
- Количеству фаз подключения;
- Типу конструкции, индукционного, электронного или механического действия;
- Виду тарификации (одно, двух или многотарифный вариант);
- Типу измеряемой электрической энергии, которая может быть активной или реактивной.
Достаточно много споров и вопросов возникает относительно того, кто должен менять счетчик. Одни считают, что это сфера ответственности компании – поставщика соответствующих услуг, вторые – владельцев жилья. В большинстве случаев все сводится к решению проблем самими «утопающими».
Электронные счетчики
Все чаще в наших домах устанавливают именно эти сложные приборы, которые способны обеспечивать преобразование поступающих на них сигналов в цифровую зависимость. Данные выводятся на специальный экран или механический циферблат. Достоинством этих счетчиков электроэнергии считаются:
- Минимальная погрешность;
- Малая доля вероятности хищения электричества;
- Возможность использования разных тарифов.
Ряд современных моделей обладают специальным функционалом. Некоторые счетчики идут с пультом управления, объемной интегрированной памятью и электронными часами, что очень удобно в эксплуатации.
Среди основных недостатков следует отметить:
- Относительную дороговизну;
- Чувствительность техники к скачкам напряжения, что требует установки перед прибором дополнительной защиты;
- Внушительные затраты на ремонт, если он понадобиться;
- Ненадежный корпус и конструкция в целом.
В выборе электрического счетчика необходимо обратить внимание на его погрешность показаний. Важно акцент делать на класс, к которому относится выбранный прибор. Желательно приобретать устройство с минимальным значением указанного показателя, который отображен в паспорте. Несмотря на то, что подобные счетчики наиболее дорогие, они однозначно окупят себя в использовании.
Источник: http://nagdak.ru/