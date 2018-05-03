Счетчик электроэнергии

Проблемы выбора счетчика электроэнергии волнует не только владельцев новостроек, но и старого жилого фонда. В настоящее время приборы имеют разную конструкцию, варианты тарификации, тип подключения. Их установка и обслуживание должно производиться только квалифицированными специалистами, что позволит избежать проблем с последующей эксплуатацией.

Что выбрать?

Озадачившись вопросом, какой учетный прибор приобрести, следует сложить воедино все имеющиеся факторы. Обменять или вернуть счетчик после его покупки не получится, поскольку во время его оформления в паспорт вносится вся информация о будущем владельце. Зачастую замена прибора выполняется в нижеперечисленных ситуациях:

Выявление несоответствий показаний установленного аппарата относительно критериев, устанавливаемых энергетической компанией;

Замена старого устройства;

Заселение в новое жилье.

Вернуть счетчик можно только лишь при наличии доказательств соответствующего факта заводского брака.

Подобного рода приборы подразделяют по следующим признакам:

Количеству фаз подключения;

Типу конструкции, индукционного, электронного или механического действия;

Виду тарификации (одно, двух или многотарифный вариант);

Типу измеряемой электрической энергии, которая может быть активной или реактивной.

Достаточно много споров и вопросов возникает относительно того, кто должен менять счетчик. Одни считают, что это сфера ответственности компании – поставщика соответствующих услуг, вторые – владельцев жилья. В большинстве случаев все сводится к решению проблем самими «утопающими».

Электронные счетчики

Все чаще в наших домах устанавливают именно эти сложные приборы, которые способны обеспечивать преобразование поступающих на них сигналов в цифровую зависимость. Данные выводятся на специальный экран или механический циферблат. Достоинством этих счетчиков электроэнергии считаются:

Минимальная погрешность;

Малая доля вероятности хищения электричества;

Возможность использования разных тарифов.

Ряд современных моделей обладают специальным функционалом. Некоторые счетчики идут с пультом управления, объемной интегрированной памятью и электронными часами, что очень удобно в эксплуатации.

Среди основных недостатков следует отметить:

Относительную дороговизну;

Чувствительность техники к скачкам напряжения, что требует установки перед прибором дополнительной защиты;

Внушительные затраты на ремонт, если он понадобиться;

Ненадежный корпус и конструкция в целом.

В выборе электрического счетчика необходимо обратить внимание на его погрешность показаний. Важно акцент делать на класс, к которому относится выбранный прибор. Желательно приобретать устройство с минимальным значением указанного показателя, который отображен в паспорте. Несмотря на то, что подобные счетчики наиболее дорогие, они однозначно окупят себя в использовании.

Источник: http://nagdak.ru/