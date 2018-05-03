Зира: польза пряности и география кулинарии с этой приправой

Зира (другое название – кумин) – древняя дорогая пряность, которой приправляли пищу римским императорам и египетским фараонам. Ее используют в кухнях африканских стран, Латинской Америки, Азии. А в Индии она присутствует практически во всех блюдах. За несколько последних десятилетий зиру полюбили и в Европе.

Где растет и что собой представляет зира

Зира – однолетнее травянистое растение. Ее листочки – тонкорассеченные, серовато-зеленого цвета. Произрастает она на Ближнем Востоке и в Египте. В переводе с арабского языка «кумин» – это «семя». В кулинарии используют ее зерна – цельными или смолотыми в порошок.

Пряность получают из созревших плодов веретенообразной формы, достигших длины 6-7 мм и в диаметре 1 мм. Сушеная зира обладает характерным свежим смолистым ароматом, на вкус приправа зира https://pryanalavka.com/zira.html – холодящая, горьковато-жгучая. Популярностью пользуются два вида – персидская и кирманская. У персидской – зерна крупные, зеленовато-желтого цвета, с мягким ароматом, у кирманской – мелкие, черные, запах – острый. Реже используют сирийскую и набатейскую зиру.

Полезные свойства пряности

Зира полезна для пищеварения – она способствует метаболизму. В растертом виде порошок используется в составе чаев для грудных детей. Кормящим матерям рекомендуется как средство для повышения лактации. Пряность выводит из организма токсичные вещества. В виде чая успокаивает нервную систему, снимает стрессы и головную боль.

Полезна она и для дыхательной системы. Положительное влияние оказывает употребление пряности в пищу на работу сердца. Зира препятствует образованию тромбов, улучшает зрение. А еще она известна как афродизиак: на Древнем Востоке женщины добавляли ее в напитки для возлюбленных.

Использование зиры в кухнях разных стран

Почти всегда зиру добавляют в пищу вместе с другими восточными пряностями, она гармонично сочетается с разными видами перца, куркумой. В Индии – это один из компонентов карри. В Мексике с ней готовят жареное мясо с овощами. Киргизы кладут в мясные маринады, узбеки и таджики не мыслят без нее первые блюда, плов с барбарисом - https://pryanalavka.com/plov-s-barbarisom.html и выпечку. В Армении с ней делают традиционную приправу чаман, в Греции – вводят в состав фарша для национальных колбасных изделий.

Европейцы полюбили зиру не так давно. Там она применяется в приготовлении рагу из овощей, тушеного мяса, рыбы и морепродуктов. Ее кладут в сыры и сыровяленые колбасы, молотыми зернами посыпают перед выпечкой хлеб. А в России – с ней солят огурцы и кладут в квашеную капусту. Отличный коктейль: томатный сок со сметаной и молотой зирой.