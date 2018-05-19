Начинаем коммерческую деятельность правильно

Открытие франчайзингового бизнеса подразумевает передачу прав на продажу доступных товаров или предоставление услуг другой стороне.

У франчайзинговой организации имеется много преимуществ для обеих сторон. Для продавца (франчайзера) - это возможность расширить бизнес, для приобретающего права (франшизы) - начать вести бизнес с минимальными рисками, и даже без особых навыков в этом деле.

Открытие бизнеса по франшизе подразумевает следующие преимущества:

Значительное снижение рисков. Франшиза получает модель готового бизнеса, проверяет и доказывает свою прибыльность. При открытии самостоятельного стартапа, риски существенно возрастают, а отсутствие опыта в выбранной области может обречь новый бизнес на крах. С франчайзинговым бизнесом шанс скорого выхода на уровень дохода значительно возрастает.

Минимизировать расходы на рекламы. Приобретая франшизу, потенциальный покупатель получает и уже продвигает бренд. Нет надобности создавать стиль компании (логотип, буклеты и прочие), много тратить на рекламу.

Поддержка франшизы. Обучение, подбор сотрудников, маркетинговая стратегия, готовые рекламные материалы - все это очень помогает при запуске и управлении бизнесом в дальнейшем.

Почти любой бизнес, франшизу на который вы решаете купить, будет иметь лишь позитивные прогнозы и обеспечивать получение прибыли, спустя определенное время. Однако вам нужно выбрать наиболее популярное направление. Например, в последние годы, одним из видов бизнеса, пользующегося немалым спросом, является страхование.

В настоящее время немало актуальна франшиза «Гоставтополис» по всей стране. Приобретение данной франшизы гарантирует максимальную вероятность скорой окупаемости, несмотря на то, что ее цена может быть выше. В конце концов, за качественные товары и услуги придется заплатить больше.Тем более, отзывы Госавтополис, в основном, положительные. Она позволяет сотрудничать со страховыми компаниями напрямую. Вы должны будете заплатить только согласованную сумму за покупку представительства, без необходимости получения требуемой лицензии для ведения бизнеса.