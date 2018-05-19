Электронный полис ОСАГО онлайн

Для оформления электронного полиса ОСАГО, вам следует перейти на официальный сайт страховой компании и зарегистрироваться. Далее вам будет доступен персональный кабинет, с помощью которого осуществляется идентификация клиента и проверка личной информации, по завершении которой, выдается ключ электронной подписи.

Вы можете получить электронный ключ для подписания страхового полиса ОСАГО несколькими способами, включающими следующие:

На веб-сайте страховой компании. В этом случае вам необходимо указать свои паспортные данные, номер мобильного телефона и е-майл адрес в своем личном кабинете. После проверки введенной информации на ваш личный номер будет отправлен секретный код - ключ к электронной подписи, что позволит вам оформить электронный полис ОСАГО. Отзывы тех, кто уже купили полис, таким образом, указывают на то, что это довольно простой и быстрый способ получения страховой защиты.

Лично в офисе компании. В этом случае, потенциальный клиент должен сначала зарегистрироваться на официальном веб-сайте и связаться с ближайшим офисом, предоставив им паспорт.

После получения доступа к сайту, вам нужно будет заполнить заявку. Она не отличается от бумажной формы, заполняемой в офисе, при приобретении ОСАГО. После заполнения пунктов, приложение должно быть зарегистрировано посредством электронной подписи. При положительной регистрации, заявителю будет предоставлен счет за оплату полиса. Вы можете оплатить любым удобным способом, в том числе и банковской карточкой. После оплаты полис ОСАГО в электронной форме отправляется на личную почту.

После того как вы получите полис онлайн, вы сможете его распечатать и поместить в автомобиль. По закону, купленная форма ОСАГО может быть предоставлена полицейским в электронном виде: на смартфоне или ином гаджете. Более того, все полисы ОСАГО зарегистрированы на сайте РСА, и каждый сможет бесплатно проверить наличие формы для идентификационного номера автомобиля.

ОСАГО онлайн купить предоставляет вам следующие преимущества: