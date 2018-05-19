Правильное освещение офиса

Офисы обязательно требуют высококачественного освещения. Ведь здесь работают люди, а им обязательно необходимо предоставить комфортные условия для глаз - что напрямую влияет на производительность труда.

Работодатель сам, в первую очередь, должен быть заинтересован в здоровье и эффективности сотрудников. В конце концов, именно в этом случае фирму может ждать большой успех. Уже давно известно, что плохое освещение уменьшает трудоспособность на 30%, а равномерность - наоборот, вызывает всплеск оптимизма и желание активничать.

В последние годы освещение офисов все чаще использует светодиодные приборы. И это не удивительно, поскольку они потребляют мало энергии, легко устанавливаются, ярко светят - разве это не прекрасно?

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Абсолютно во всех отношениях светодиодное оборудование лидирует. Кроме того, оно также наиболее энергоэффективно. Потребление диодов настолько мало, что даже не нужно выключать свет, при выходе из кабинета на несколько минут. В общем, управление включить/выключить может быть доверено датчикам. Даже если вам придется сначала заплатить определенную сумму за светодиодные приборы, в будущем значительно меньше электроэнергии будет потрачено на освещение офисов.

Основным недостатком светодиодов является высокая цена (по сравнению с иными разновидностями). Однако, правильно оценив перспективы их эксплуатации, многие производители существенно расширили светодиодную линию. И вообще, закон экономики работает: предложение растет - стоимость падает.

Однако даже сейчас цена светодиодов не особо отличается от люминесцентных ламп (особенно, если были сделаны оптовые покупки). Но они ежедневно будут обеспечивать неплохую экономию на счетах за электричество - значит расчет был правильным.

Теперь главная задача - решить, сколько светильников вам потребуется для определенного офиса? Светодиодные системы не вписываются в установленные стандарты - они технологически ушли далеко вперед - и поэтому необходим особый подход к определению их продуктивности.