Техника окрашивания волос балаяж

Если в недалеком прошлом мелирование волос было чем-то оригинальным, то в настоящее время трудно ими удивить. Однако, и в настоящее время можно с волосами сделать нечто необычное. Не так давно в парикмахерском искусстве появился новый вид окрашивания, который пользуется невероятным спросом. Данная техника называется балаяж и основана на применении контрастных цветов, при окрашивании кончиков или корней волос. В некоторых случаях три цвета могут быть применены одновременно, для создания интересных переходов. Данная процедура, хотя новая, но уже невероятно популярная, имеет много преимуществ.

Смысл этой техники окрашивания заключается в создании цветового контрастного эффекта между кончиками и основными прядями или между корнями и остальными волосами. Наиболее смелые эксперименты включают применение не двух, а трех разных оттенков с их постепенным изменением от кончиков до корней. Переходы могут быть либо относительно мягкими, либо контрастными. Одной из наиболее важных функций является выбор подходящих цветов, которые будут не только удачно сочетаться, но и гармонизировать с тоном кожи, цветом глаз.

Техника балаяжа очень специфична. Это требует не только соответствующих навыков и знаний, но и творческого подхода, который поможет специалисту правильно выбрать цвета, подчеркнуть индивидуальность своей стильной клиентки. Желательно, конечно, сделать это окрашивание в салоне, хотя в последнее время все больше женщин также решаются на самостоятельные эксперименты дома.

Сегодня влияние балаяжа на себе испытывают не только домохозяйки или бизнес-леди, но и многие селебритис, которые являются законодателями моды.

Окрашивающая техника балаяжа позволяет сделать самые смелые изменения в вашей внешности. Она подходит практически для всех возрастов. Неправильное мнение, что он походит только для молодых женщин. Даже для взрослых женщин трудно найти лучшее решение в борьбе с седыми волосами.

Проделав эту процедуру, например, обратившись на сайте balayazh.com, вам не нужно посещать салон ежемесячно - вполне достаточно четырех посещений в год. Контрастная окраска не только подчеркнет индивидуальность, но выглядит невероятно красиво, эффектно.