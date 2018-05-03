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Вечера знакомств в Москве
Вечера знакомств на сегодняшний день очень популярны в России. Именно в этом формате возможно завести знакомства за одно мероприятие больше чем с 20 представителями противоположного пола, так сказать выбрать идеального партнера. Зародился такой формат знакомств в Америке, в конце девяностых годов. Основоположник - Раввин Яков Дейо. Данный вид встреч моментально обрел популярность во многих уголках мире.
Вечер знакомств: основные правила
Вечера знакомств бывают организованы по-разному, но обычно все проходит так: человек регистрируется на мероприятие, ему оглашается где и когда все будет происходить.
- По стандарту, такие вечера проходят в ресторанах или кафе;
- Мужчин и женщин приходит одинаковое количество;
- Участники подбираются по возрастной и социальной категории;
- Меняться контактной информацией во время вечера знакомств, по правилам, не разрешается;
Вечер знакомств в Москве: как все проходит
Сначала участники заполняют бейджики со своими данными, заполняют анкетные данные и присаживаются за столы. После объявления организатора, мероприятие начинается. За каждый столик, к девушке, присаживается по молодому человеку, пары общаются определенное время (максимум на это выделяется десять минут) и после звукового сигнала, мужчины пересаживаются к следующим дамам. Так происходит до тех пор, пока все не перезнакомятся. За время общения участники должны успеть познакомиться и узнать, как можно друг о друге, а также постараться произвести хорошее впечатление.
Когда мероприятие окончено, мужчины и женщины сдают листы, на которых помечены понравившиеся участники. Через несколько дней после вечера знакомств, организаторы подводят итоги и высылают контакты участников, с кем совпали ваши симпатии.
Рекомендации новичкам:
- Не нужно надевать умопомрачительное платье и глубоким вырезом и делать "смоки айз”. Будьте естественны. Нарядитесь в удобный, комфортный наряд, чтобы вам ничего не мешалось, и вы были расслаблены.
- Возьмите с собой листочек и маркер, чтобы делать пометки. В противном случае, концу мероприятия вы можете окончательно запутаться в участниках, забыть кто и что о себе рассказывал, и перепутать их.
- Продумайте накануне интересующие вопросы, чтобы не разволноваться на месте.
- Будьте на позитиве. Даже если собеседник начнет сетовать на жизнь, то не воспринимайте это слишком близко. Люди бывают разные.
- Трезво оценивайте собеседников. Не одевайте розовые очки. Лучше сразу постарайтесь разглядеть все возможные недостатки в человеке.