Вечера знакомств в Москве

Вечера знакомств на сегодняшний день очень популярны в России. Именно в этом формате возможно завести знакомства за одно мероприятие больше чем с 20 представителями противоположного пола, так сказать выбрать идеального партнера. Зародился такой формат знакомств в Америке, в конце девяностых годов. Основоположник - Раввин Яков Дейо. Данный вид встреч моментально обрел популярность во многих уголках мире.

Вечер знакомств: основные правила

Вечера знакомств бывают организованы по-разному, но обычно все проходит так: человек регистрируется на мероприятие, ему оглашается где и когда все будет происходить.

По стандарту, такие вечера проходят в ресторанах или кафе;

Мужчин и женщин приходит одинаковое количество;

Участники подбираются по возрастной и социальной категории;

Меняться контактной информацией во время вечера знакомств, по правилам, не разрешается;

Вечер знакомств в Москве: как все проходит

Сначала участники заполняют бейджики со своими данными, заполняют анкетные данные и присаживаются за столы. После объявления организатора, мероприятие начинается. За каждый столик, к девушке, присаживается по молодому человеку, пары общаются определенное время (максимум на это выделяется десять минут) и после звукового сигнала, мужчины пересаживаются к следующим дамам. Так происходит до тех пор, пока все не перезнакомятся. За время общения участники должны успеть познакомиться и узнать, как можно друг о друге, а также постараться произвести хорошее впечатление.

Когда мероприятие окончено, мужчины и женщины сдают листы, на которых помечены понравившиеся участники. Через несколько дней после вечера знакомств, организаторы подводят итоги и высылают контакты участников, с кем совпали ваши симпатии.

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