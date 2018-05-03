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Вечера знакомств в Москве

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Вечера знакомств в Москве

Вечера знакомств на сегодняшний день очень популярны в России. Именно в этом формате возможно завести знакомства за одно мероприятие больше чем с 20 представителями противоположного пола, так сказать выбрать идеального партнера. Зародился такой формат знакомств в Америке, в конце девяностых годов. Основоположник - Раввин Яков Дейо. Данный вид встреч моментально обрел популярность во многих уголках мире.

Вечер знакомств: основные правила

Вечера знакомств бывают организованы по-разному, но обычно все проходит так: человек регистрируется на мероприятие, ему оглашается где и когда все будет происходить.

  • По стандарту, такие вечера проходят в ресторанах или кафе;
  • Мужчин и женщин приходит одинаковое количество;
  • Участники подбираются по возрастной и социальной категории;
  • Меняться контактной информацией во время вечера знакомств, по правилам, не разрешается;

Вечер знакомств в Москве: как все проходит

Сначала участники заполняют бейджики со своими данными, заполняют анкетные данные и присаживаются за столы. После объявления организатора, мероприятие начинается. За каждый столик, к девушке, присаживается по молодому человеку, пары общаются определенное время (максимум на это выделяется десять минут) и после звукового сигнала, мужчины пересаживаются к следующим дамам. Так происходит до тех пор, пока все не перезнакомятся. За время общения участники должны успеть познакомиться и узнать, как можно друг о друге, а также постараться произвести хорошее впечатление.

Когда мероприятие окончено, мужчины и женщины сдают листы, на которых помечены понравившиеся участники. Через несколько дней после вечера знакомств, организаторы подводят итоги и высылают контакты участников, с кем совпали ваши симпатии.

Рекомендации новичкам:

  1. Не нужно надевать умопомрачительное платье и глубоким вырезом и делать "смоки айз”. Будьте естественны. Нарядитесь в удобный, комфортный наряд, чтобы вам ничего не мешалось, и вы были расслаблены.
  2. Возьмите с собой листочек и маркер, чтобы делать пометки. В противном случае, концу мероприятия вы можете окончательно запутаться в участниках, забыть кто и что о себе рассказывал, и перепутать их.
  3. Продумайте накануне интересующие вопросы, чтобы не разволноваться на месте.
  4. Будьте на позитиве. Даже если собеседник начнет сетовать на жизнь, то не воспринимайте это слишком близко. Люди бывают разные.
  5. Трезво оценивайте собеседников. Не одевайте розовые очки. Лучше сразу постарайтесь разглядеть все возможные недостатки в человеке.