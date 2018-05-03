Кофемашина для дома

В настоящее время кофе-машины - не роскошь. Их можно встретить практически, во всех офисах, и поклонники данного бодрящего напитка нередко покупают данные агрегаты для домашнего пользования. Понятно, что вкус и качество напитка будут зависеть от техники. Поэтому к выбору устройства следует относиться серьезно. Однако, далеко не всем потребителям известно, как выбрать подходящую кофемашину для своего дома и, какая из многих моделей подходит именно вам и на какие характеристики вы должны обратить внимание, при выборе подобных агрегатов в магазине.

Аппарат для приготовления кофе - достаточно распространены, и поэтому производители всё время придумывают некоторые модификации, чтобы поразить целевую аудиторию. Автоматическое взбивание молока, приготовление напитка «с нуля» или возможность заварить кофе одним нажатием клавиши на панели - есть много вариантов.

Если вы приобретете автоматическую модель кофемашины здесь, то ваше участие в приготовлении напитка будет ограничено нажатием кнопки. Такие машины сами измельчают зерно, набирают воду, варят кофе, а затем очищаются сами. Вы можете отрегулировать крепкость и температуру напитка для вас. Автоматические модели приготовят эспрессо, добавят воду или пенное молоко для капучино или латте - вам достаточно будет только насладиться вкусным бодрящим напитком.

Два основных типа автоматических кофемашин для дома - зерновые и капсульные. Второй вариант представляет собой контейнер с молотым кофе, который необходимо вставить в устройство. Такие машины являются очень популярными на рынке. Они не очень дороги, достаточно просты в эксплуатации, поэтому такие модели, наиболее часто находятся в офисах и домах.

Понятно, что ведущие производители устанавливают более высокие цены, говоря вам, что вы платите за качество. Но вы можете найти в Украине хорошую кофемашину или кофеварку по доступной цене от менее известного бренда.

Лучшие автоматические агрегаты для приготовления кофе дома сделаны из металла. Пластик стоит дешевле, но даже самый прочный - может повлиять на вкус напитка. Корпус может быть любым: металлом, пластиком и даже деревом. Но внутри там должна быть только латунь - гарантия того, что у напитка не будет постороннего вкуса.