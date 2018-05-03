Самые дорогие гаджеты

Самые дорогие телефоны в мире - это необходимость или бессмысленная роскошь? Как вы думаете какой телефон относится к ним? Vertu? Вовсе нет. Разумеется, этот бренд слишком дорог для многих людей. Но это не означает глобальную, а иногда и неприличную, высокую стоимость. Однако, есть такие телефоны, которые точно служат не для общения, а для поддержания их статуса в обществе. Эти телефоны не являются ужасной необходимостью для сотрудников государственных структур или служащих офисных предприятий. Это- атрибуты роскоши и настоящие произведения искусства, для самых влиятельных и богатых людей в мире.

Это iPhone 4 Diamond Rose. Вы удивлены? Не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Особенности такого гаджета включают следующее:

работал на его созданием всемирно известный дизайнер компании GoldStriker, Стюарт Хаггс;

использовано пятьсот бриллиантов в оформлении;

вес бриллиантов - сто карат;

корпус изготовлен из розового золота.

Кто же является единственным владельцем этого драгоценного смартфона? Это австралийский владелец футбольной команды Perth`s, Тони Сейдж. Этот очень богатый человек специально заказал данный смартфон у этого известного ювелира. Это стоило ему баснословной суммы - восемь миллионов долларов.

Традиционный логотип Apple, в виде откушенного яблока, хранит в своем арсенале целых пятьдесят бриллиантов. И стандартный навигационная кнопка сделана из платины. Она, в свою очередь, хранит в середине уникальный розовый бриллиант в 7,4 карата. И если владелец этого австралийского футбольного клуба захочет его заменить, то легко вставить новый драгоценный камень в 8 каратов.

Здесь вы не увидите обычного зарядного устройства, наушников и чехла.

Специально на заказ был создан дорогой гранитный корпус Kashmir Gold. И самое удивительное - вес его составляет семь килограмм! Какой он? Внутри его находится дорогая кожа нубука. Этот футляр входит в комплект, и за него не нужно было дополнительно платить. В конце концов, за такую ​​внушительную сумму в размере свыше восьми миллионов долларов - это не столь существенно.

Никаких удивительных и уникальных свойств сам агрегат не имеет. Вся сумма заключается именно в дороговизне материалов и камней. И устройство включает в себя все те функции, которые присущи стандартному iPhone 4.

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