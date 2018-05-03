Радиодетали и их ценность

Если вы найдете в своем гараже, сарае, кладовой различные радиодетали - то не спешите их выбрасывать. На них вы можете заработать неплохие деньги. Компании, специализирующиеся на покупке радиодеталей, предложит вам выгодные условия. Мало кому известно, но комплектующие для радио содержат или состоят из редкоземельных металлов. Давайте выясним, какие запчасти для радио являются самыми ценными. Можно отметить следующие:

Микросхемы. Они имеют позолоченные выходы, которые включают в себя наибольшее количество ценных металлов. Керамические изделия включают около пяти процентов золота. Если говорить о пластмассовых комплектующих, то они содержат не более 0,5 -1,2 процентов данного металла.

Резисторы. Эти комплектующие, как правило, содержат серебро, однако, в не очень больших количествах. Еще реже в них вы можете найти платину.

Платы. Покупка данных радиокомплектующих стала обширно распространенной, так как именно в них содержится самое большое количество ценных сырьевых материалов. Поэтому, если вы вдруг захотите избавиться от старого радио - не торопитесь. Материнская плата и разъемы содержат достаточно большой процент золота и других редкоземельных металлов.

Катализаторы. Данные радиодетали тоже представляют собой определенную ценность. Например, тут представлена компания занимающаяся скупкой катализаторов. Ценные металлы встречаются во многих устройствах, которые были выпущены в 70-80-е годы. Компании, специализирующиеся на покупке радиокомпонентов, с большей готовностью принимают также компьютеры, военную технику, радиолампы.

Практически в каждом городе есть специализированные компании, которые предлагают скупку радиокомплектующих, в течение длительного времени. Они предоставляют наиболее выгодные условия сотрудничества для физических и юридических лиц. Они смогут предложить вам самые высокие цены на покупку различных радиокомпонентов, к которым относятся, как названные выше, так и транзисторы, реле, конденсаторы и многие другие.

Покупка радиодеталей производится, в основном, непосредственно в пункте приема. В любом случае, вам будут предложены самые выгодные условия сотрудничества.