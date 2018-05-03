Детские костюмы русалки

В настоящее время встретить русалок на пляже или в бассейне мало кого удивляет. В конце концов, русалки сейчас - это не сказка, а реальность. Каждая девочка и даже более взрослая девушка может воплотить свою детскую мечту на некоторое время, чтобы стать русалкой из известнейшей сказки Андерсена или мультфильма Диснея или известного сериала. В связи с этим в последние годы в продаже предлагаются оригинальные костюмы для плавания, состоящие из верхней части купальника и хвост русалки.

Хвост выполнен из специального материала, с имитацией чешуи рыбы. Он крепко схватывает ножки девочки, а в воде это смотрится, словно настоящий хвост Русалочки. Вы даже можете поучаствовать в конкурсе в аквапарке или на пляже или просто устроить вечеринку с подружками.

Костюм русалки включает в себя моно-плавник, повторяющий форму хвоста. Данный атрибут выполняет декоративную функцию, и, как настоящий хвост, помогает юным пловчихам чувствовать себя комфортно и свободно двигаться по волнам и даже погружаться в глубь бассейна или моря - в наиболее безопасных местах.

Плавание с хвостом будет привлекать не только девочек, но и взрослых девушек. Это позволит не только получить положительные эмоции, но и расслабиться.

Если ваша дочь любит плавать с хвостом русалки, то стоит напомнить, что это полезно для ее здоровья. В конце концов, как вы знаете, плавание помогает укрепить мышечный корсет, повышает тонус.

Купив этот костюм для своей любимой дочери или себе, вы поступаете правильно. Хвосты русалки имеют много преимуществ. включая следующее: