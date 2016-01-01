Вся семья выбирает гироскутер 10-ть дюймов

Первые модели гироскутеров были однообразны, похожими друг на друга. Огромных размеров платформа с большими колесами и мощной рулевой рукоятью. Сегодня ассортимент сигвеев пополнился более компактными мини-сигвеями, миниатюрными гироскутерами, необычными моноколесами. И все эти устройства имели отличные размеры, различные мощностные показатели, показатель грузоподъемности, дизайны.

Среди одного класса признаком для классификации выступает диаметр колес. Он позволяет определить степень проходимости устройства. Наиболее мощный – внедорожный с колесами 10-ть дюймов. Интернет магазин мини сигвей внедорожной модификации предлагает приобрести для любых целей. Его компактность отлично подойдет для домашнего пользования, а большой диаметр колес для дорог где отсутствует асфальтное покрытие.

Какими еще качествами обладают внедорожные гироборды?

За сегвей стоимость вполне доступная, но 10-ти дюймовые наиболее дорогостоящие экземпляры. А все потому, что их показатели проходимости, скорости, маневренности наиболее высокие. Помимо чувствительных гиробордов и современного технического оснащения, внедорожные гироскутеры изготовлены из прочных сплавов экологически чистого пластика. Что делает устройство абсолютно безопасным даже для людей, склонным к аллергическим реакциям.

Отличает платформу и высокая грузоподъемность, позволяющая перевозить водителя с массой тела выше 100 кг. Дабы не потерять показатель выносливости, сохранив привычные для данного типа транспорта 20 – 25 км/ч, платформы были оснащены более емкой аккумуляторной батареей.

Но, главным преимуществом все же остается проходимость. Имея большие колеса и высокий клиренс 10-ти дюймовый гироскутер позволяет преодолевать даже бордюры, глубокие ямы. Здесь, на сайте kupi-gyroskuter.kz, также представлены и зимние модели, резина и протекторный рисунок колес которого обеспечивает надежное сцепление со скольким дорожным покрытием.

Дополнительные возможности

Для улучшения качества поездки гироборды оснащены ярким Led-освещением, громкими динамиками, блютузом. Реализация технологии беспроводного соединения позволила райдеру отслеживать показатель устройства, не отвлекаясь от поездки. Вся информация высвечивается на экране смартфона. Мощные колонки подарят отличное настроение, превратив каждую поездку в увлекательное времяпрепровождение.