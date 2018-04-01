Системы фрикулинга

Фрикулингом называют холодильную систему, которая предусматривает наличие режима естественного охлаждения. При внедрении такой системы предусматривается охлаждение жидкости не в испарителе, как в классическом режиме работы. В холодное время года рабочая жидкость начинает снижать свою температуру в драйкулере – специальном теплообменнике. В качестве основного источника в такой системе применяется воздух, находящийся снаружи. Чиллер оборудуют специальным дополнительным охлаждающим контуром, который нужен для циркуляции водного раствора.

Фрикулинг дает возможность получения существенной экономии на электроэнергии. Но, его возможно применять только зимой или осенью, находясь в регионах с холодным или умеренным климатом. Другие типы систем охлаждения предусматривают наличие электричества для полноценного функционирования испарителя. В то время как система фрикулинга потребляет энергию только для питания основных вентиляторов. При внедрении системы свободного охлаждения снижается время работы компрессора, который является одним из основных потребителей энергии. Это дает возможность для дополнительной экономии.

Помимо этого, современные модели драйкуллеров позволяют самостоятельно регулировать скорость, с которой вращаются лопасти вентилятора. Это достигается путем внедрения специальных частотных преобразователей.

Фрикулинг может использоваться частично либо полностью при чиллере с естественной системой охлаждения. При полном использовании, основная жидкость охлаждается благодаря гликолевому контуру, поэтому компрессор полностью выключается. Частичное использование предусматривает работу компрессора, но его нагрузка будет составлять лишь половину от полной. В этом случае гликолевый контур играет роль параллельной системы охлаждения воздуха в помещении.

Системы фрикулинга являются очень энергосберегающими, давая возможность экономить порядка 80 процентов от потребляемой электроэнергии в зимний период. При эксплуатации в межсезонье экономия снижается до 50%. Экономия является довольно существенной, особенно если обратить внимание на стоимость электроэнергии, которая постоянно растет. Это влечет за собой установку систем охлаждения жидкости с фрикулингом практически на всех предприятиях, которые имеют постоянную потребность в понижении температур.