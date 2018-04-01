Офисная мебель для руководителей

Офисная мебель для руководителей должна быть очень комфортной, функциональной и эргономичной, она предоставляет уникальное ощущение солидности. Заказывая мебель для офиса, вы выделяете свой статус успешного и уважаемого человека.

Офис руководителя той или иной организации - это комната, в которой принимаются ответственные решения. Мебель для этого кабинета должна быть продумана до мельчайших деталей, чтобы, прежде всего, предоставить рабочему месту начальника абсолютный комфорт, а во-вторых, укрепить имидж компании среди деловых партнеров и клиентов.

Среди стилей, которые встречаются в офисах руководителей, наиболее актуален классический и «техно» стиль, а иногда и их комбинирование.

Мебель в офисе руководителя компании характеризуется своеобразным дизайном, размером, техническим оснащением, материалами, из которых он сделан.

Стол начальника более большой и массивный (в классической версии), чем эти атрибуты у остальных работников. В дополнение к основному столу, рабочее место руководства может быть оборудовано боковыми столами для приема посетителей и подчиненных и прочее. Дополнительные тумбы могут быть выкатными.

Кресло начальника отличается высотой, а также техническим совершенством. В основном, он оснащен газлифтом - пневматическим механизмом подъема сиденья. Некоторые разновидности кресел дают возможность не только контролировать угол наклона спинки к сиденью, но и так называемый регулятор качающейся пружины, благодаря чему корпус начальника может плавно откидываться под углом. Также можно отрегулировать высоту подлокотников.

В дополнение к креслу в кабинете руководителя есть стулья для приема посетителей. Эти атрибуты офисной мебели, купить которые можно посетив специализированный интернет-магазин компании "Виват", не имеют технического оснащения и служат для краткосрочного сидения.

Шкафы в офисе начальника фирмы обычно застеклены, с дверями в нижних отсеках. Они служат для хранения документов и книг. В некоторых кабинетах для этой же цели в шкафах используются специальные стойки и тумбы.