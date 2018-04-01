Что можно приготовить из кальмаров

Кальмары в последние годы - это очень популярный продукт, из которого вы можете приготовить огромное количество вкусных блюд, включая салаты. Как вы знаете, вкус этого моллюска нейтрален, в связи с чем его можно сочетать с широким спектром ингредиентов. Это вкусно с овощами, злаками, зеленью, сыром и, разумеется, с теми же морепродуктами, что и он сам.

Долгое время кальмар был среди продуктов, принадлежащих к категории деликатесов, и купить банку консервов считали счастьем. Но теперь нетрудно приобрести его в магазине, и приготовить его к праздничному столу или просто для обычного семейного ужина.

И это не только вкусно и питательно, но и очень полезно. Употребление мяса этого моллюска в дополнение к белкам, витаминам и микроэлементам помогает повысить жизнеспособность всего организма, улучшает эмоциональное состояние, помогает бороться с депрессией.

Поэтому данный морской обитатель так полюбился многим людям, что многие кулинары смогли разработать собственные рецепты. И особенно это касается салатов. Например, многие из них предлагаются на сайте http://justsovet.ru/eda/salaty/salaty-iz-kalmarov.html.

Среди них предлагаются и очень простые рецепты, которые можно приготовить за пятнадцать минут. И есть посложнее, для подготовки которых потребуется больше времени. Но всех их объединяет одно: они очень вкусные!

Вы можете использовать простейшие ингредиенты, в качестве начинки. Но если вам нравится экспериментировать, то вы применять множество рецептов различных соусов.

На полках магазинов в нашей стране, в основном, продаются уже очищенные замороженные кальмары, и многие предпочитают использовать именно их. Не замороженные моллюски продаются с головой и щупальцами. Поэтому предварительно их нужно очищать, перед готовкой.

Если же вы купили целые тушки кальмаров, тогда они должны быть очищены от щупальцев. Они, после очистки, могут также использоваться для приготовления пищи.

Если же вы используете замороженные туши, то, конечно, изначально их нужно разморозить. Лучше сделать это, при естественной комнатной температуре. Микроволновая печь для этого не подойдёт, поскольку она может разрушить тонкую структуру мяса.