Кемпинг и рыбалка в Норвегии

Независимо от того, сколько видов туризма существует в настоящее время, отдых на природе очень популярен для всех и всегда. В этой связи Норвегия является идеальной страной, потому что здесь практически везде есть места для кемпинга. Вам просто нужно иметь палатку и другие аксессуары с собой, чтобы насладиться отдыхом в лоне необычайной природы, после тяжелого рабочего года.

Чтобы узнать, где лучше разбить палатку, просмотрите следующие критерии:

Эта северная страна известна гигантскими фьордами, окруженными горами и густой зеленью. Идя на запад, вы можете дойти до идеальных мест для посещения местных достопримечательностей. Глядя на карту кемпингов в Норвегии, вы можете увидеть, что многие из них расположены на берегу крупных фьордов.

Чем дальше следовать на север, тем интереснее ландшафты вокруг. Здесь вы можете отдохнуть в тихих бухтах у пляжей. В этой части Норвегии наиболее популярны кемпинги на Лофотенских островах.

Базы, расположенные на востоке страны, лучше всего подходят для велосипедистов, рыбалки и альпинизма (походы).

Норвегия уникальна тем, что здесь каждый может разбить палатку в центральной части национального парка. Право касаться благословений природы - этого достоин абсолютно каждый турист.

В этой стране, чтобы расслабиться на лоне природы, нет необходимости отказаться от всех преимуществ цивилизации. В Норвегии роскошный кемпинг также очень популярен. Обычно на их территории есть небольшие домики, с телевизорами, отдельной ванной комнатой, кухней и даже современным оборудованием. Они построены из натуральных материалов в стиле, являются абсолютно экологичными. Оборудование для дома можно выбрать на этапе бронирования.

Прежде чем начать свою поездку по стране, лучше взять постельное белье, кухонную утварь и средства личной гигиены. В кемпингах в Норвегии они могут стоить достаточно дорого. И лучше позаботиться об аренде домов заранее, так как в разгар сезона их просто не хватит. Место под палаткой не нужно бронировать - оно может быть установлено непосредственно в поле или на берегу озера. Главное не беспокоить никого и не оставлять мусор после себя.