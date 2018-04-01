Выбираем зимнюю мужскую куртку

Если в вашем городе ожидается действительно холодная зима, тогда вам, мужчинам, необходимо будет выбрать одежду, как говорится, по сезону. Желательно, чтобы этот вид верхней одежды был достаточно большим, чтобы надеть под курткой свитер или блейзер. Но как же выбрать правильную модель, чтобы выглядеть стильно, и не замерзать?

Казалось бы, все просто: вы берете и покупаете куртку своего размера или еще одну, которую вы можете носить с пиджаком или костюмом. Но здесь есть некоторые особенности. Куртка не должна сдерживать движение, жать на плечи или затягивать горло, иначе это станет серьезной проблемой.

Необходимо, чтобы плечевой шов был чуть ниже края плеча, для того, чтобы вещь смогла сохранить свою форму, если под куртку надеть пиджак или костюм. Куртка - хороший вариант для повседневной жизни и работы, но не для вечернего выхода - в этом случае вам понадобится пальто.

Не стесняйтесь перед покупкой зимней мужской куртки походить в новой одежде, поднять руки, наклониться, развернуться, иначе вы не сможете полностью оценить, подходит ли вам этот предмет гардероба. Если вы боитесь, что со временем куртка станет вам тесной, то возьмите ту, которая хорошо сидит со свитером или курткой.

Не забывайте не только о том, что куртка должна вас хорошо согревать, но и соответствовать вашему телосложению. Таким образом, невысоким мужчинам лучше выбирать атрибуты, которые до бедра, так как изделия до колена или даже ниже зрительно сокращают ноги.

А высоким мужчинам, наоборот, желательно отказаться от слишком коротких моделей, особенно тех, которые достигают только линии талии. Такое изделие выделит ноги, которые будут выглядеть непропорционально по отношению к остальной части туловища.

Даже если вы желаете купить зимнюю мужскую куртку, которая отличается стильным дизайном, вы всё же не забывайте о главной функции изделия - сохранение тепла. Прежде чем покупать, подумайте, какую одежду вы собираетесь носить под курткой, будь то рубашка, шерстяной свитер или пиджак. Поэтому, примерять куртку желательно во всех названных вещах, чтобы убедиться в том, что никакого дискомфорта вам не доставляет.