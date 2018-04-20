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Особенности авиаперевозки генеральных грузов в Махачкалу при помощи услуг компании «Трансберри»
Транспортировка генеральных грузов самолетом является достаточно востребованной услугой, так как многие современные компании и предприятия могут нуждаться в быстрой доставке своей продукции для продажи и других целей. В отличие от множества других видов груза, транспортируемых авиатранспортом, генеральные грузы – это продукция особой ценности, для перевозки которой крайне важно соблюдать определенные требования и правила упаковки. Именно поэтому для того, чтобы избежать порчи и деформации данного вида груза, крайне важно обращаться только к проверенным и надежным компаниям по авиаперевозкам, какой и является транспортно-логистическая компания «Трансберри».
С чем мы работаемВ нашей компании мы всегда рады взяться за работу любой сложности и транспортировать из Махачкалы и других регионов нашей страны абсолютно все виды генерального груза, любых размеров (обычные, длинномерные, негабаритные и крупногабаритные) и в любых количествах. К наиболее распространенным видам генеральных грузов относятся следующие типы товаров:
- химическая продукция;
- металлические и железобетонные изделия;
- лесоматериалы;
- цемент;
- подвижная техника;
- строительные материалы;
- технические средства;
- контейнеры.
Подготовка к транспортировке генеральных грузов от компании «Трансберри»Одним из самых важных и ответственных этапов транспортировки генеральных грузов является их подготовка к отправке. В компании «Трансберри» проведению подготовительных работы к авиаперевозке груза в Махачкалу уделяется особенное внимание. Квалифицированные специалисты компании осматривают и проверяют на целостность упаковочную тару, запаковывают товар в соответствии с определенными требованиями по перевозке, подготавливают необходимые условия для перевозки и температурный режим, со всей аккуратностью и ответственностью осуществляют погрузочные работы.
Наши услуги и преимуществаВ нашей компании «Трансберии» мы смогли создать максимально профессиональные рабочие условия для того, чтобы гарантировать абсолютно каждому нашему клиенту безопасность перевозки, своевременность доставки, а также самые выгодные и доступны тарифы .
Главными преимуществами сотрудничества с нашей компанией являются такие моменты, как:
- Профессиональный подход и предоставление предварительных консультаций.
- Четкое соблюдение сроков подготовки к отправке и транспортировке грузов из Махачкалы в более чем 550 городов и населенных пунктов нашей страны.
- Выгодные тарифы, регулярные скидки для постоянных клиентов.
- Минимальные издержки и оптимизация итоговой стоимости услуг.
- Предоставление услуг временного хранения грузов.
- Страхование груза и многое другое.