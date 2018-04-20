Особенности авиаперевозки генеральных грузов в Махачкалу при помощи услуг компании «Трансберри»

Транспортировка генеральных грузов самолетом является достаточно востребованной услугой, так как многие современные компании и предприятия могут нуждаться в быстрой доставке своей продукции для продажи и других целей. В отличие от множества других видов груза, транспортируемых авиатранспортом, генеральные грузы – это продукция особой ценности, для перевозки которой крайне важно соблюдать определенные требования и правила упаковки. Именно поэтому для того, чтобы избежать порчи и деформации данного вида груза, крайне важно обращаться только к проверенным и надежным компаниям по авиаперевозкам, какой и является транспортно-логистическая компания «Трансберри».



С чем мы работаем

химическая продукция;



металлические и железобетонные изделия;



лесоматериалы;



цемент;



подвижная техника;



строительные материалы;



технические средства;



контейнеры.

Подготовка к транспортировке генеральных грузов от компании «Трансберри»

Наши услуги и преимущества

Профессиональный подход и предоставление предварительных консультаций.



Четкое соблюдение сроков подготовки к отправке и транспортировке грузов из Махачкалы в более чем 550 городов и населенных пунктов нашей страны.



Выгодные тарифы, регулярные скидки для постоянных клиентов.



Минимальные издержки и оптимизация итоговой стоимости услуг.



Предоставление услуг временного хранения грузов.



Страхование груза и многое другое.

