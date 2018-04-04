Гибриды кукурузы на зерно

В больших объемах такую продовольственную культуру, как кукурузу часто выращивают для силоса или зеленого корма, который предназначен для крупного рогатого скота. В частных огородах, теплицах люди сажают её, скорее, как угощение. Поэтому нас интересует технология выращивания гибрида кукурузы на зерно. К сожалению, не многие получают обильный урожай, но если вы знаете характеристики этого злака, то вы можете легко добиться успеха в выращивании.

Качественное зерно можно получить только из хорошего материала для выращивания кукурузы. Корневая система поглощает много кислорода, поэтому почва для посадки должна быть достаточно рыхлой. На обильность урожая непосредственно влияет кормление, особенно на ранних стадиях роста растений. Этот злак любит солнце, поэтому не опускайте густоты посадки и вовремя удаляйте сорняки. На фазе образования початков важно своевременное орошение.

Основная забота - все сводится к обязательному рыхлению, поливу и прополке. Ослабление почвы осуществляется на глубине около двенадцати сантиметров. Полив два раза в неделю, норма должна быть увеличена в результате засухи. Основным вредителем этой зерновой культуры является кукурузный мотылёк. Чтобы предотвратить его распространение, достаточно соблюдать севооборот. Иногда урожай может испортить медведка.

Кукуруза устойчива к засухе, особенно на первых этапах растительности, но недостаток влаги перед отбрасыванием метелок заметно снижает урожай. Высокая потенциальная продуктивность данной растительной культуры, ее способность активно извлекать питательные компоненты из почвы и повышать урожайность, при введении удобрений, особенно на проницаемые и аэрированные почвы, привлекли к себе внимание немалого количества генетиков и селекционеров.

В итоге были созданы различные гибридные и раннеспелые виды и сорта.

Одним из определяющих факторов для получения обильных урожаев кукурузы, четких и своевременных схем выполнения является выбор гибридов кукурузы различных групп зрелости, с высоким потенциалом изобилия и повышенной адаптируемостью к неблагоприятным абиотическим факторам той или иной площади выращивания.