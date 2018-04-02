Кожаные диваны: преимущества и правила покупки

Сделать интерьер более элегантным, роскошным и дорогим может кожаный диван. Издавна кожаная мебель считалась прерогативой богатых людей, представителей знати. Благодаря продвинутым современным технологиям, такая мебель стала доступна практически всем покупателям. Кто-то отдает предпочтения дорогой натуральной коже, кто-то – более экономичной экокоже. Найти кожаные диваны высокого качества можно в интернет-магазине «Дивани для Нірвани». Рассмотрим основные преимущества кожаной обивки диванов.

Достоинства натуральной кожи

Практичность и неприхотливость – основной уход за обивкой заключается в протирании кожи губкой в мыльном растворе. Если на диван пролилась какая-то жидкость – достаточно просто стереть ее. Красота – натуральная кожа имеет характерную рельефность, тонкие прожилки. Даже неокрашенный материал очень красиво смотрится, не говоря уже об окрашенных изделиях. Современные технологии позволяют придать дивану всевозможных оттенков. Кожаная мебель никогда не выйдет из моды, и будет всегда практичной и стильной. Долговечность – немаловажное достоинство, ведь при правильном уходе такая мебель служит десятилетиями. Гипоаллергенность – такую мебель можно ставить не только в гостиных или офисах, но даже в детских спальнях. Она безопасная и натуральная, не впитывает пыль и хорошо переносит влажные уборки.

Преимущества искусственной кожи

Для защитников животных и экологии, изготовляются диваны с обивкой из экокожи и кожзаменителя. Она по качеству не уступает натуральной, даже может дольше служить, а цена будет намного ниже. Такая обивка не боится солнечных лучей и не требует особого ухода.

Часто при изготовлении кожаных диванов используют комбинацию натуральных и искусственных материалов. Кожзаменителем обивают подлокотники, чтобы они дольше не протирались.

Чтобы продлить срок службы кожаной мебели, нужно:

Не размещать мебель возле отопительных приборов или систем. Не делать возможными попадания прямых солнечных лучей. Регулярно протирать обивку специальными моющими средствами. Если в доме есть животные – лучше приобрести изделия из экокожи, чтобы кошки и собаки не погрызли или не поцарапали дорогую мебель.

Правила покупки кожаной мебели

Выбрать надежного производителя, который может предоставить сертификаты качества.

Если диван покупается для гостиной – лучше выбрать угловую модель с американским или французским механизмом раскладывания. Оба варианта превратят диван в полноценную кровать.

Для офиса или библиотеки подойдет софа.

Для кожаных диванов идеально подходит деревянный каркас (дубовый, ореховый или буковый).

Цвет материала должен соответствовать общему дизайну помещения.

Швы должны быть двойными, а застежки ровными.

Покупая диваны из натуральной или искусственной кожи в проверенных магазинах, можно не сомневаться в качестве изделий и их долговечности.