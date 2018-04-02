Походы по Сванетии: о чем должен знать путешественник

Разве есть такой человек, который бы не мечтал собственными глазами увидеть Кавказские горы? Кавказ – это место, куда стоит приехать хотя бы один раз в жизни.

Поход по Верхней Сванетии пользуется большой популярностью среди любителей активного досуга. Дело в том, что в рамках такого тура можно увидеть не только горные хребты, но и сванов – грузинских горцев, прославившихся своей статностью и храбростью. Несмотря на то, что они всегда жили в мире с соседями, многие считали их лучшими воинами. А еще в древних исторических записях сохранились сведения, что сваны никогда не брезговали рабским трудом.

Это один из немногих народов, который никогда не занимался захватническими войнами. При этом сваны всегда давали отпор тем, кто посягал на их свободу. Сванские башни – известная достопримечательность, привлекающая внимание большого количества туристов.

Особенности похода по Сванетии

В среднем туристические маршруты по Сванетии имеют длину около 100 км (с учетом радиального выхода на ледник). Пройти такое расстояние можно за 7-10 дней. Предельная высота – 3000 м над морем. Все тропы маркированы, так что вы точно не собьетесь с пути.

Чтобы пройти маршрут летом, специальное снаряжение не нужно. Главное, чтобы палатка с курткой выдерживали сильные дожди. Туристическая обувь важна в том случае, если вам не безразличны ваши ноги.

Брать горелку или разжигать костер – дело ваше. Здесь нужно учитывать особенности маршрута, так как иногда он проходит над уровнем леса. Но поскольку дожди в Грузии бывают довольно часто и неожиданно, лучше запастись горелкой.

Сел довольно много, но большинство из них полностью заброшены. Зато там есть гестхаусы, где можно поспать и поесть. Нужно быть готовым к тому, что местные жители редко готовы продавать еду. Опытные путешественники советуют запасаться провизией до похода.

Зато с водой точно не будет никаких проблем. Горные ручейки здесь практически на каждом углу, так что фляги будут полными.

Бытуют страшилки, будто на Кавказе крадут людей. Сегодня эти истории остались в далеком прошлом. Так что не стоит переживать – Сванетия населена пастухами и владельцами гестхаусов.

Как попасть в Сванетию

Поход по Сванетии (и Верхней, и Нижней) начинается с Местии. Несмотря на то, что это центровой город, попасть в него довольно сложно. Для начала нужно прибыть в Грузию. После этого главная задача – добраться до Зугдиди. Из Тбилиси туда можно доехать поездом.

Еще вариант – прилететь в Местию из Кутаиси на самолете. Только учтите, что лететь вы будете не на привычном боинге, а на крошечном самолетике с 17 посадочными местами. В него пускают с рюкзаками максимум на 15 кг. Это нерегулярные рейсы, ежедневно самолеты не летают. А с учетом того, что купить билет через Интернет невозможно, оставим этот путь энтузиастам.

Вернемся к Зугдиди. С этого города на Местию постоянно ездят маршрутки с частниками. Возле железнодорожной станции всегда стоит транспорт.

Достопримечательности Местии

Местия – достаточно интересный город, и некоторые туристы в нем и останавливаются. Его можно сравнить с горным поселком. Главная культурная достопримечательность – Сванские башни. Ясная погода откроет невероятные пейзажи. Местия – это башни и узкие улочки. Здесь сохранился дух средневековья. Местная кухня и выпивка позволят расслабиться и набраться сил перед походом по Сванетии.

Не поленитесь посетить эти удивительные края, которые сохранили в себе средневековых дух и многовековые традиции. Будьте уверены, Сванетия оставит после себя только положительные эмоции и незабываемые впечатления.