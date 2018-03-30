Показания к кесареву сечению

Пик современного акушерства - это рождение ребенка посредством оперативного вмешательства - кесарева сечения.

Существенное число показаний кесарева сечения в настоящее время связано с высоким риском избавления от бремени будущей матери естественны путем. На сайте http://2poloski.com/pokazaniya-k-kesarevu-secheniyu/ можно ознакомиться с ними подробнее.

Разумеется, рождение ребенка по брюшному пути, как и все остальные вмешательства хирурга, скрывает огромное количество возможных осложнений / последствий. Но их появление встречается крайне редко, и значительно больше наблюдается рождение живого ребенка и спасенная жизнь матери, а не возможные осложнения.

Кесарево сечение может быть плановым, заранее запланированным, либо срочным - в экстренных случаях. Планируемая операция рождения малыша считается та, о которой было принято решение за неделю-две до даты предполагаемых родов с имеющимися показаниями матери и / или плода и отсутствием первых проявлений родов.

Запланированная операция означает, что показания к ней известны заранее, часто даже в первые недели и дни, когда стало известно об ожидании будущего ребенка. Необходимость в срочной неотложной операции возникает из-за срочных, немедленных родов, приблизительно от одного до двух часов, и чаще всего показана в процессе самостоятельных родов. О плановом кесаревом сечении, может идти речь, когда рождение только началось или преждевременно вытеснялась амниотическая жидкость, но есть относительные признаки для проведения операции. То есть беременной разрешалось рожать, но согласно плану ведения родов они завершаются операцией.

Кроме того, есть факторы, которые приводят к принудительной хирургии даже во время беременности или прямо при родах.

Все причины, приводящие к абдоминальным родам, можно разделить на следующие две подгруппы: