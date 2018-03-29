Чистый воздух - это легко!

Мультикомплекс Ballu Air Master помогает сделать вашу жизнь более здоровой и насыщенной кислородом. Компактная, приточная, вентиляционная установка, которая обеспечивает постоянный свежий воздух при закрытых окнах. Также профессиональный, 6-ти ступенчатый воздухоочиститель, который поддерживает идеальный фон внутри помещения. Прибор делает забор воздуха через отверстие в стене, пропускает через несколько ступеней очистки, устраняет загрязнения и подогревает до комнатной температуры. Ballu Air Master эффективно очищает воздух внутри помещения в режиме циркуляции.

Встроенная арома капсула позволяет создавать индивидуальную атмосферу в помещении. Также имеется датчик запыленности, который автоматически контролирует качество воздуха в помещении и управляет интенсивностью очистки.

Модификации

В зависимости от ваших предпочтений:

Керамический нагреватель;

Датчик уровня СО;

Wi-Fi модуль.

Система очистки

Фильтр грубой очистки, который задерживает крупные частицы, пыль, пух и насекомых

Базовый фильтр класса F5 задерживает крупную пыль

HEPA фильтр класса H11 задерживает высокоаллергенную, мелкую пыль

Угольный фильтр задерживает и устраняет неприятные запахи

Уф лампа стерилизует воздух в помещении убивая вредные бактерии и вирусы

Генератор холодной плазмы нейтрализует микроорганизмы внутри прибора

Скорость и управление

Проветриватель Ballu Air Master имеет 6-ть скоростей работы, пропуская от 40-ка до 200-т кубометров воздуха в час. Подходит для крупногабаритных помещений. Имеется тихий, ночной режим.

Контроль и регулирование аппарата выполняется с помощью эргономичного пульта с цветным дисплеем. Если в модели предусмотрена функция Wi-Fi, то с помощью мобильного приложения через смарт или планшет.

Установка

Для монтажа используется шаблон, который идет в комплекте с прибором. На ровную стену, без инженерных коммуникаций и электропроводки крепится шаблон. Потом с помощью приборов делается отверстие в стене, диаметром 125 мм, уклон отверстия должен быть 3-5 ? к внешней стене, что предохраняет от осадков. В уже готовое отверстие, вставляется тепло-шумоизоляционная труба, которая имеет внешнюю декоративно-вентиляционную решетку с фланцем. С помощью крепежных элементов, которые входят в комплект поставки прибора, герметично, за счет слоя теплоизоляции на корпусе, присоединяется сам Air Master.