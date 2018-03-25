«Муром-Мебель» лучшая компания и я в этом убедилась сама

Совсем недавно наступил черед ремонта в нашем доме. Мы, конечно же, решили все делать так, чтобы хватило его на ближайшие лет 10. По его окончанию пришел черед и мебель выбирать. Все комнаты мы старались делать в абсолютно разных стилях, поэтому выбрать столь разнообразную и при этом качественную мебель было чрезвычайно сложно. Хорошо, что моя подруга посоветовала зайти на сайт , где ей по заказу делали детскую кроватку. И знаете, я еще ни разу не пожалела. Во-первых, меня порадовали очень приятные цены, мы вложились в намного меньшую сумму, чем рассчитывали.

Во вторых, нельзя просто не отметить индивидуальный подход, ведь малейшее наше желание было принято во внимание и реализовано. И в третьих, это качество мебели, я сомневаюсь, что в каком то из магазинов я бы нашла такое соотношение как цена качество и вид. Как я уже поняла, компания давно занимается изготовлением мебели, поэтому все выполняет в малейшие сроки на высшем пилотаже. Все работники улыбчивые и доброжелательные, поэтому, когда мы ехали забирать всю нашу мебель, у меня аж поднялось настроение, всегда приятно иметь дело с добрыми людьми. Весь процесс разработки нашей мебели был мне в удовольствие. Непременно в дальнейшем буду сотрудничать только с этой компанией и уж тем более могу настойчиво её советовать вам.

Что мы получили в итоге

Нашу гостиную мы решили сделать в строгом классическом стиле с добавлением Скандинавского стиля. Комнату мы заклеили белыми обоями, а потолок сделали натяжной в черном цвете. Поэтому было очень трудно подобрать что-то такое, чтобы не делало комнату пасмурной и мрачной, а наоборот придавало ей торжественности и в тот же момент строгости. Дизайнер компании, по приезду, предложил нам множество своих идей, среди которых были и шкафы красного цвета, и черные тумбочки и бархатный диван. Мы остановились на мебели из натурального дуба. Цвет выбрали темно коричневый сдержанный и в тот же момент элегантный.

Также заказали и диван в нежном персиковом цвете, чтобы немного разрядить атмосферу. В таком же тоне после я выбрала и шторы. По истечению совсем малого срока вся наша мебель уже была готова. Сейчас любо дорого смотреть на комнату. Действительно для меня это тот случай, когда ремонт и новые обновки, милы сердцу. Я советую компанию всем своим друзьям и знакомым, ведь именно у них вы встретите столь редкое сочетание изумительного качества, желаемого вида и к тому же приятной цены.