Мебель - главный атрибут домашнего уюта

О мебели человек стал задумываться еще с древних времен. Историками при раскопках не раз были найдены образцы различной мебели разных эпох. Были найдены первые табуретки, стулья, кровати, сооружения, напоминающие шкафы и многое другое. Изначально первая мебель была сконструирована, в основном, из дерева, украшалась слоновьими клыками. Первобытные люди предпочитали стулья и кровати. Они были жесткие, с небольшими элементами декора. А, вот посетив сайт www.murom-mebel.com, можно подобрать для себя пожалуй самую мягкую и удобную кровать.

Первыми создателями мебели являются египтяне, именно они были авторами стульев и кроватей. Греками были изобретены сундуки, которые служили и кроватями, и скамейками. А греческие фараоны придумали для себя кресла с использованием различных золотых украшений. А римляне, поистине любившие роскошные вещи, украшали свою мебель всячески: использовали различную резьбу, позолоченную эмаль. Также использовались дорогие материалы, такие, как бронза, мрамор.

Только через много-много лет появился первый шкаф. Предполагают, что придумали его европейцы. Шкафы разработали разных размеров. На плечиках прекрасно размещались и широкое манто, и шуба короткая. Формы шкафа были различные, украшались башенками, колоннами, скульптурами. Позже появились шкафы со стеклянными дверками. Столярное мастерство развивалось, и изменялся вид мебели. Столярами были изобретены: шкаф-бюро, книжный шкаф, буфет и другие.

Современный человек не представляет свое жилище без мебели. Благодаря мебели наши дома удобны, уютны, и мы прекрасно можем отдохнуть от забот и хлопот. Сейчас нашей промышленностью выпускается мебель на любой вкус, стиль, цвет. На сегодняшний день мебель очень многофункциональна: кухонная мебель, мягкая, офисная, спальная и т.д. Современные дизайнеры и стилисты предлагают населению мебель на любой вкус и изготавливают ее специально по заказу.